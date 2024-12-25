Ціни на зріджений газ на внутрішньому ринку РФ впали наполовину після ембарго ЄС

Внутрішні ціни на зріджений газ (ЗНГ) у Росії у грудні знизилися вдвічі порівняно з попереднім місяцем через надлишок палива.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Цей надлишок утворився через санкції Європейського Союзу, які обмежили експорт ЗНГ із Росії. Такі дані наводить агентство Reuters на основі своїх розрахунків.

Санкції ЄС щодо російського ЗНГ набули чинності 20 грудня. Обмеження було запропоновано Польщею — одним із найбільших імпортерів російського ЗНГ.

ЗНГ, до складу якого входять пропан і бутан, зазвичай використовується як паливо для автомобілів, для обігріву або у виробництві інших нафтохімічних продуктів.

Зростання поставок ЗНГ на внутрішній ринок Росії призвело до різкого падіння оптових цін: у грудні ціна знизилася до приблизно 14 тисяч рублів (140 доларів) за тонну з 28 тисяч рублів наприкінці листопада.

Експорт ЗНГ для Росії є вигіднішим, адже постачання до Польщі могли б приносити до 230 доларів за тонну.

Проте деякі види російського ЗНГ все ще дозволено експортувати, але вони становлять лише близько п’ятої частини від загального обсягу експорту ЗНГ, який раніше здійснювала Росія.

За словами представників галузі, Росія збільшила експорт ЗНГ останніми місяцями до Китаю, Монголії, Вірменії, Грузії та Азербайджану. Трейдери зазначають, що експорт до Китаю має потенціал для подальшого зростання.

Росія також постачає ЗНГ до Афганістану, хоча учасники ринку повідомляють про проблеми з оплатою. "Ми готові постачати його туди, але наші афганські партнери готові платити лише готівкою. І що нам робити з цією готівкою? Це може викликати додаткові питання та проблеми під час її повернення до Російської Федерації", — сказав один із трейдерів.