Нафта відреагувала на нові рамки торгової угоди США та Китаю

Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як економічні чиновники США та Китаю окреслили рамки торговельної угоди, зменшивши побоювання, що мита та експортні обмеження між двома найбільшими споживачами нафти у світі можуть вдарити по глобальному зростанню.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent піднялися на 47 центів, або на 0,71%, до $66,41 за барель. Ф'ючерси на американську WTI зросли на 44 центи, або на 0,72%, до $61,94 — після стрибка на 8,9% і 7,7% відповідно минулого тижня на тлі санкцій США та ЄС проти Росії.

У Haitong Securities зазначили в записці для клієнтів, що очікування ринку поліпшилися завдяки новим санкціям щодо Росії та послабленню напруги між США і Китаєм, що врівноважує занепокоєння через надлишок пропозиції нафти, який знижував ціни раніше в жовтні.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у неділю повідомив, що американські та китайські чиновники узгодили "дуже суттєву рамку" торговельної угоди, яка дозволить президенту Дональду Трампу та президенту Сі Цзіньпіну цього тижня обговорити торговельну співпрацю.

За словами Бессента, рамкова домовленість передбачає уникнення 100% мит США на китайські товари та відтермінування китайського контролю за експортом рідкісноземельних металів.

Трамп також заявив у неділю, що він оптимістично налаштований щодо досягнення домовленості з Пекіном і очікує провести зустрічі в Китаї та США.

"Я думаю, ми укладемо угоду з Китаєм, — сказав Трамп. — Ми зустрінемося з ними пізніше в Китаї та зустрінемося у США — у Вашингтоні або Мар-а-Лаго".

За словами аналітика IG Тоні Саймора, рамкова торговельна домовленість допомагає зняти побоювання, що Росія може нівелювати нові санкції США, спрямовані проти "Роснафти" та "Лукойлу", пропонуючи глибші знижки та використовуючи "тіньові флотилії", щоб привабити покупців.

"Однак якщо санкції проти російської енергетики виявляться менш ефективними, ніж очікується, на ринок можуть повернутися ризики надлишкової пропозиції", — додала аналітикиня Haitong Securities Ян Ань.