Ціни на нафту відреагували на можливе завершення шатдауну уряду США

Ціни на нафту зросли в понеділок на оптимізмі, що уряд США може скоро відновити свою роботу, що підвищить попит в найбільшому споживачі нафти в світі, компенсуючи побоювання щодо зростаючих постачань по всьому світу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 45 центів, або 0,71%, до $64,08 за барель. Ф'ючерси на нафту WTI в США зросли на 48 центів, або 0,80%, до $60,23 за барель.

Завершення історичного шатдауну уряду США, який триває вже 40-й день, стало можливим, оскільки Сенат у неділю перейшов до голосування про відновлення роботи федерального уряду.

"Незабаром відновлення уряду стане важливим фактором, який відновить оплату для 800 000 федеральних працівників та відновить життєво важливі програми, що підвищать споживчу довіру, активність і витрати", — зазначив аналітик IG Market Тоні Сайкамор.

"Це також повинно покращити настрій на ринках і сприяти відновленню цін на WTI до рівня $62 за барель", — додав він.

Brent і WTI впали приблизно на 2% минулого тижня, зафіксувавши другий тижневий спад на тлі побоювань щодо надлишку постачань. Організація країн-експортерів нафти та їх союзники (OPEC+) погодилися збільшити видобуток у грудні, але також призупинили подальші підвищення на перший квартал, побоюючись надлишку постачань.

Запаси нафти також зростають у США, а обсяг нафти, що зберігається на кораблях в азійських водах, подвоївся в останні тижні після того, як санкції заходу обмежили імпорт до Китаю та Індії, а також через дефіцит імпортних квот, що скоротило попит з боку незалежних китайських нафтопереробних підприємств.

Індійські нафтопереробники звернулися до Близького Сходу та Америки, щоб замінити санкційне російське постачання.

Російський виробник нафти ЛУКОЙЛ стикається з все більшими труднощами на тлі наближення терміну, коли компанії повинні припинити бізнес з російським нафтовим гігантом до 21 листопада, а також через крах угоди з продажу його операцій швейцарському трейдеру Gunvor.

Рішення президента США Трампа надати Угорщині річну відстрочку від санкцій США щодо імпорту російської нафти додало занепокоєння щодо глобального надлишку постачань, зазначив Сайкамор.