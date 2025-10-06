Ціни на нафту пішли вгору через менший видобуток в ОПЕК+

Ціни на нафту підскочили в понеділок приблизно на 1,5% після того, як ОПЕК+ оголосила про менший, ніж очікувалося, щомісячний приріст видобутку, пом'якшивши побоювання щодо збільшення пропозиції.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 91 цент, або 1,4%, до 65,44 долара за барель до 03:15 за Гринвічем, а нафта марки West Texas Intermediate в США коштувала 61,77 долара, подорожчавши на 89 центів, або 1,5%.

"Стрибок цін був в першу чергу спричинений рішенням ОПЕК+ про менший, ніж очікувалося, обсяг збільшення виробництва в наступному місяці (листопаді), оскільки група мала намір пом'якшити наслідки недавнього спаду на нафтових ринках", — сказала незалежний аналітик нафтового ринку Тіна Тенг.

У неділю ОПЕК плюс Росія та деякі менші виробники заявили, що з листопада збільшать видобуток на 137 000 барелів на добу, що відповідає тому ж помірному щомісячному збільшенню, що й у жовтні, на тлі постійних побоювань щодо загрози надлишку пропозиції.

Напередодні зустрічі джерела повідомили, що Росія виступала за збільшення видобутку на 137 000 б/д, щоб уникнути тиску на ціни, але Саудівська Аравія воліла б подвоїти, потроїти або навіть почетверити цю цифру, щоб швидше відновити частку ринку.

"Рішення ОПЕК+ збільшити видобуток ще на 137 000 б/д у листопаді може бути прийнятним з огляду на зростаючі перебої в постачанні через посилення санкцій США та Європи проти Росії та Ірану", — зазначили аналітики ANZ у понеділковій записці.

Аналітики очікують, що слабкі фундаментальні показники попиту в четвертому кварталі обмежать зростання цін у найближчій перспективі.

"За відсутності нових каталізаторів зростання і зростаючої невизначеності щодо перспектив попиту, ціни на нафту, ймовірно, залишаться обмеженими, незважаючи на менший, ніж очікувалося, обсяг збільшення видобутку ОПЕК+", — сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.

Сезон технічного обслуговування нафтопереробних заводів у всьому світі, який в основному починається цього місяця, ймовірно, негативно вплине на попит.

