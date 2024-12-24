Ціни на нафту зросли попри низьку торгівлю на тлі Різдва

Ціни на нафту зросли у вівторок завдяки дещо позитивним прогнозам для ринку на короткострокову перспективу та сильним економічним даним зі США, попри знижений обсяг торгів напередодні Різдвяних свят.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 33 центи (або 0,5%) до $72,96 за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 29 центів (або 0,4%) до $69,53 за барель.

Аналітики FGE зазначили, що очікують коливання цін на нафту в межах поточних рівнів у короткостроковій перспективі, оскільки активність на паперових ринках знижується через святковий сезон, а учасники ринку залишаються осторонь, доки не отримають чіткого уявлення про глобальний баланс нафти на 2024 і 2025 роки.

Зміни в попиті та пропозиції у грудні, за словами аналітиків, підтримали їхній менш негативний прогноз.

"Зважаючи на короткі позиції на паперовому ринку, будь-яке порушення постачання може спричинити різке зростання цін", – додали вони.

Деякі інші аналітики також вказують на ознаки позитивного прогнозу для нафтового ринку в найближчі місяці.

"Рік завершується розбіжностями в прогнозах основних агентств щодо довгострокового балансу рідких енергоносіїв у 2025 році", – зазначив Ніл Кросбі, віцепрезидент із нафтової аналітики компанії Sparta Commodities, у своїй записці.

"Нещодавно у своєму короткостроковому прогнозі енергетики (STEO) Управління енергетичної інформації (EIA) змінило прогноз на 2025 рік із профіциту на дефіцит, незважаючи на відновлення деяких обсягів нафти ОПЕК+ наступного року".

Міцні економічні перспективи США, найбільшого споживача нафти у світі, також підтримують ціни. Нові замовлення на ключові види капітальних товарів у США різко зросли в листопаді на тлі високого попиту на машини, а продажі нових будинків також відновилися, що свідчить про стабільне економічне становище США наприкінці року.

У короткостроковій перспективі трейдери чекають даних про попит у США, зокрема інформації про запаси сирої нафти та палива, яку пізніше у вівторок оприлюднить Американський інститут нафти (API).