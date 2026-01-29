Нафта стрибнула до максимуму за 5 місяців: ринок боїться удару США по Ірану

Ціни на нафту зросли приблизно на 4% і досягли п'ятимісячного максимуму в четвер на тлі зростання побоювань, що світові поставки можуть бути порушені, якщо США вирішать завдати удару по Ірану — одному з найбільших виробників нафти в ОПЕК.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $2,50 (або 3,7%) — до $70,90 за барель. West Texas Intermediate (WTI) додала $2,35 (також 3,7%) — до $65,56 за барель.

Це вивело обидва еталонні сорти нафти в зону технічної "перекупленості" й поставило Brent на курс до найвищого закриття з 31 липня, а WTI — з 26 вересня.

За словами кількох джерел, президент США Дональд Трамп зважує варіанти дій проти Ірану, серед яких — точкові удари по силових структурах і лідерах, щоб підштовхнути протестувальників. Водночас ізраїльські та арабські посадовці, як зазначається, кажуть, що лише авіаударів недостатньо, аби повалити клерикальну владу в Тегерані.

Тим часом в Ірані, за повідомленням у тексті, силовики в цивільному затримали тисячі людей у межах кампанії масових арештів та залякування, щоб стримати подальші протести.

Два американські джерела, обізнані з обговореннями, заявили, що Трамп прагне створити умови для "зміни режиму" після того, як придушення загальнонаціонального протестного руху на початку цього місяця, за їхніми словами, призвело до загибелі тисяч людей.

"Негайна (ринкова) тривога… — це побічні наслідки, якщо Іран завдасть удару по сусідах або, що ще показовіше, перекриє Ормузьку протоку для 20 млн барелів на добу нафти, які проходять через неї", — сказав аналітик PVM Джон Еванс.

Іран був третім найбільшим виробником нафти в ОПЕК після Саудівської Аравії та Іраку, свідчать дані EIA (Управління енергетичної інформації США).

Міністри закордонних справ ЄС у четвер також ухвалили нові санкції проти Ірану, спрямовані проти осіб та структур, причетних до жорсткого придушення протестів. Окремо ЄС, як повідомляється, визнав Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією.

"Ймовірність удару по Ірану підвищила геополітичну премію в цінах на нафту", — зазначили аналітики Citi в записці.