Нафта відреагувала на те, як Трамп відступив від митних погроз через Гренландію

Ціни на нафту незначно піднялися після того, як президент США Дональд Трамп знизив градус напруги з Європою навколо його вимог щодо Гренландії. Додаткову підтримку ринку надали збої постачання з двох великих родовищ у Казахстані та поліпшення прогнозу попиту на 2026 рік.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent додали 9 центів (0,14%) — до $65,33 за барель. WTI (березневий контракт) зросла на 13 центів (0,21%) — до $60,75.

Контракти піднялися більш ніж на 0,4% у середу після зростання на 1,5% днем раніше — після того, як Казахстан (країна-учасниця ОПЕК+) зупинив видобуток на родовищах Тенгіз і Корольов через проблеми з розподілом електроенергії.

Також у середу Трамп припустив, що "угода вже на горизонті" щодо данської території, одночасно виключивши застосування сили в суперечці, яка загрожувала найгіршим розривом трансатлантичних відносин за десятиліття.

Угода щодо Гренландії зменшила б ризики торговельної війни США—Європа і підтримала б світову економіку та попит на нафту, вважає Мін'юй Гао, головний дослідник з енергетики та хімії в China Futures Co Ltd.

"Водночас США не виключили можливого військового залучення в Ірані, що також підтримує ціни на нафту", — додав Гао. Трамп заявив у середу, що сподівається на відсутність подальших військових дій США в Ірані, але наголосив: Вашингтон діятиме, якщо Тегеран відновить ядерну програму.

На тлі "гренландської рамки" та зменшення ймовірності дій щодо Ірану ціни на нафту мають утримуватися поблизу $60, вважає аналітик IG Тоні Сайкамор.

Додатковим позитивом став перегляд Міжнародним енергетичним агентством (IEA) прогнозу зростання світового попиту на нафту у 2026 році в бік підвищення — у свіжому щомісячному звіті це означає трохи вужчий профіцит ринку.

Втім, тиснуть запаси у США: за даними API, минулого тижня зросли запаси сирої нафти та бензину, тоді як запаси дистилятів трохи знизилися. Зокрема, нафта +3,04 млн барелів, бензин +6,21 млн, дистиляти −33 тис. за тиждень до 16 січня.

Опитані Reuters вісім аналітиків очікували в середньому +1,1 млн барелів у запасах нафти. "Високі запаси сирої нафти обмежують подальше зростання цін на перенасиченому ринку", — зазначив аналітик Haitong Futures Ян Ань.