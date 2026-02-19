Нафта відреагувала на ймовірність військового конфлікту між США та Іраном

Ціни на нафту зросли під час торгів в Азії в четвер, оскільки США та Іран намагалися знизити напруження в переговорах щодо ядерної програми Тегерана, водночас обидві сторони посилили військову активність у ключовому нафтовидобувному регіоні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 24 центи, або на 0,3%, до 70,59 долара за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate додала 28 центів, або 0,4%, і торгувалася по 65,47 долара за барель.

У середу обидва еталони завершили торги зростанням більш ніж на 4%, зафіксувавши найвищі ціни закриття з 30 січня, оскільки трейдери закладали в ціни потенційні перебої з постачанням на тлі занепокоєнь щодо конфлікту між США та Іраном.

Головне занепокоєння для нафтового ринку полягає в тому, що загострення напруження може порушити судноплавство в Ормузькій протоці, зазначили аналітики ANZ у записці. Приблизно 20% світового споживання нафти проходить через цю водну артерію.

"Напруження між Вашингтоном і Тегераном залишається високим, але домінує думка, що повномасштабний збройний конфлікт малоймовірний, що спонукає до вичікувального підходу", — сказав Хіроюкі Кікукава, головний стратег Nissan Securities Investment, підрозділу Nissan Securities.

"Дональд Трамп не хоче різкого зростання цін на сиру нафту, і навіть якщо військові дії відбудуться, вони, ймовірно, обмежаться короткостроковими авіаударами", — додав він.

Цього тижня під час переговорів щодо Ірану в Женеві був досягнутий невеликий прогрес, але з низки питань збереглася дистанція, повідомив у середу Білий дім, додавши, що Тегеран, як очікується, повернеться з додатковими деталями за кілька тижнів.

Іран оприлюднив попередження для авіаторів (NOTAM) про те, що в четвер планує ракетні запуски в районах на півдні країни з 03:30 до 13:30 за Гринвічем, згідно з сайтом Federal Aviation Administration.

Водночас США розгорнули бойові кораблі поблизу Ірану, а віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон зважує, чи продовжувати дипломатичні контакти з Тегераном, чи вдатися до "іншого варіанта".

Експерти кажуть, що супутникові знімки свідчать: Іран нещодавно збудував бетонний захист над новим об'єктом на чутливому військовому майданчику та засипав його ґрунтом, просуваючи роботи в локації, яку, за повідомленнями, було бомбардовано Ізраїль у 2024 році.