Нафта рекордно відреагувала на ризик удару США по Ірану

Ціни на нафту знизилися більш ніж на 1% у п'ятницю після багатомісячних максимумів, однак загалом готуються показати найбільше місячне зростання за останні роки — через стрибок "геополітичної премії" на тлі ризику можливого удару США по Ірану, що може порушити поставки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 91 цент — до $69,80 за барель, після того як у четвер вони зросли на 3,4% і закрилися на найвищому рівні з 31 липня. Березневий контракт завершує обіг пізніше в п'ятницю. Більш активний квітневий контракт знизився на $1,07 — до $68,52.

Американська WTI подешевшала на $1,06 — до $64,36 за барель, після зростання на 3,4% і закриття на найвищому рівні з 26 вересня на попередній сесії.

Ціни відкотилися після нічного ралі, оскільки очікування можливого удару по Ірану та перекриття Ормузької протоки поки що не справдилися, зазначила старша аналітикиня LSEG Ан Фам.

Напруженість зросла на тлі нарощування військової присутності США на Близькому Сході. Президент США Дональд Трамп у середу закликав Іран укласти угоду щодо ядерної зброї — або зіткнутися з атакою. Тегеран у відповідь заявив, що завдасть жорсткого удару у відповідь.

Долар зріс у п'ятницю, частково відігравши тижневе падіння, після заяви Трампа про те, що він незабаром оголосить кандидата на посаду голови Федеральної резервної системи, а також на тлі оптимізму, що законодавці у Вашингтоні уникнуть шатдауну уряду.

Обидва еталонні сорти нафти мають показати перший місячний приріст за шість місяців: Brent додає 14,7%, що може стати найбільшим стрибком із січня 2022 року. WTI в січні зростає приблизно на 12% — це найкращий місяць із липня 2023 року.

За словами двох людей, обізнаних із питанням, адміністрація Трампа цього тижня у Вашингтоні проводить окремі консультації щодо Ірану із високопоставленими представниками оборонних і розвідувальних структур Ізраїлю та Саудівської Аравії. Американські посадовці кажуть, що Трамп переглядає варіанти, але ще не вирішив, чи завдавати удару по Ірану.

Аналітики JPMorgan на чолі з Наташею Каневою в записці зазначили, що з огляду на високу інфляцію та проміжні вибори цього року вони не очікують тривалих перебоїв із поставками нафти.

"Якщо військові дії все ж відбудуться, ми очікуємо, що вони будуть точковими й оминатимуть нафтовидобувну та експортну інфраструктуру Ірану", — йдеться в записці JPMorgan.

У Citi також очікують, що США та Ізраїль найближчим часом діятимуть стримано — зокрема через затримання нафтових танкерів; банк оцінює ймовірність такого сценарію в 70%.