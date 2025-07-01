Ціни на нафту відреагували на побоювання нових мит США

Ціни на нафту знизились через очікування, що ОПЕК+ підвищить видобуток у серпні, а також побоювання економічного сповільнення через можливе підвищення тарифів у США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 30 центів (0,5%) до $66,44 за барель станом на 04:30 за Гринвічем, тоді як американська WTI втратила 33 центи (також 0,5%) і торгувалася по $64,78 за барель.

"Ринок нині стурбований тим, що альянс ОПЕК+ продовжить активне збільшення обсягів видобутку", — зазначив старший стратег з товарних ринків банку ANZ Даніель Хайнс.

Чотири джерела в ОПЕК+ повідомили Reuters минулого тижня, що група планує збільшити видобуток на 411 тисяч барелів на добу в серпні — після подібних підвищень у травні, червні та липні.

Якщо це буде затверджено, загальне зростання постачань від ОПЕК+ цього року становитиме 1,78 мільйона барелів на добу, що еквівалентно понад 1,5% світового попиту на нафту. Засідання ОПЕК+ (включаючи Росію) заплановане на 6 липня.

"Таке збільшення пропозиції має забезпечити світовий ринок нафтою до кінця року", — зазначають аналітики ING.

"Очікування комфортного балансу на ринку нафти, а також значні резервні потужності ОПЕК заспокоюють ринок", — додали вони.

Ціни також тисне невизначеність щодо американських тарифів та їхнього впливу на глобальне зростання.

Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив, що країни можуть отримати повідомлення про суттєве підвищення мит — попри те, що переговори йдуть у дусі доброї волі.

Це може статися ближче до 9 липня, коли тимчасові 10% мита мають повернутися до вищих ставок (11–50%), які були оголошені президентом Дональдом Трампом ще 2 квітня, але наразі заморожені.

У Morgan Stanley прогнозують, що ф'ючерси на Brent можуть знизитися до приблизно $60 за барель на початку наступного року — через достатню пропозицію та зниження геополітичних ризиків після деескалації між Ізраїлем та Іраном. У 2026 році банк очікує надлишок нафти в обсязі 1,3 мільйона барелів на добу.

12-денна війна, що почалася 13 червня з атаки Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану, спричинила стрибок цін на нафту марки Brent — вони піднялися понад $80 за барель після бомбардувань з боку США. Однак після оголошення перемир’я між Іраном та Ізраїлем Трампом, ціни впали до $67.