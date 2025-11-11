Ціни на нафту відреагували на побоювання щодо надлишку пропозиції
Ціни на нафту знизилися через побоювання щодо надлишку постачань, які переважили невизначеність стосовно впливу санкцій США на нафтогігантів РФ "Роснефть" та "Лукойл", а також оптимізм щодо прогресу у відновленні роботи уряду США.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 27 центів, або 0,4%, до $63,79 за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate у США впали на 27 центів, або 0,5%, до $59,86 за барель. Обидва бенчмарки зросли на 40 центів у попередній сесії.
Найдовший шатдаун уряду США в історії може завершитися цього тижня після того, як Сенат затвердив компроміс, який відновить федеральне фінансування. Хоча прогрес у відновленні роботи уряду підвищив ринки загалом, побоювання щодо надлишку нафти обмежують зростання цін на нафту.
"Збільшення виробництва ОПЕК триває, і глобальні баланси нафти набувають все більш песимістичного вигляду з боку пропозиції, оскільки попит продовжує знижуватися на фоні уповільненого економічного зростання в країнах-споживачах нафти", - сказали аналітики енергетичної консультаційної компанії Ritterbusch and Associates у своїй записці.
На початку цього місяця ОПЕК+ погодився збільшити цільові показники видобутку на грудень на 137 000 барелів на добу, так само, як і в жовтні та листопаді. Також було домовлено про призупинення збільшень у першому кварталі наступного року.
Хоча надлишок нафти, спричинений зростанням виробництва ОПЕК, змусив інвесторів ставитися до ринку все більш песимістично в останні тижні, санкції США проти РФ також залишаються в центрі уваги.