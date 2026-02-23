Нафта відреагувала на майбутні ядерні перемовини США та Ірану

Ціни на нафту знизилися на тлі підготовки США та Ірану до третього раунду ядерних переговорів, що послабило побоювання ескалації конфлікту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Водночас нове підвищення тарифів, оголошене президентом США Дональдом Трампом, посилило невизначеність щодо світового зростання та попиту на паливо.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 76 центів, або на 1,06%, до 71 долара за барель. Ф'ючерси на американську West Texas Intermediate становили 65,75 долара за барель, знизившись на 75 центів, або на 1,10%.

Трамп заявив у суботу, що підвищить тимчасовий тариф з 10% до 15% на імпорт до США з усіх країн — до максимального рівня, дозволеного законом, — після того, як Верховний суд США скасував його попередню тарифну програму.

"Новини про тарифи на вихідних призвели сьогодні вранці до потоків уникнення ризику — це видно в ціні золота та ф'ючерсах на американські акції — і це тисне на ціну сирої нафти", — сказав аналітик IG Markets Тоні Сікамор.

Китай у понеділок заявив, що проводить "повну оцінку" рішення Верховного суду США щодо тарифів і закликав Вашингтон скасувати "відповідні односторонні тарифні заходи", запроваджені проти торговельних партнерів.

Рішення щодо тарифів нівелювало зростання занепокоєння щодо можливого військового конфлікту між США та Іраном, через яке ціни на Brent і West Texas Intermediate минулого тижня підскочили більш ніж на 5%.

Третій раунд ядерних переговорів між Іраном і США відбудеться в четвер у Женеві, повідомив у неділю міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді.

Іран дав зрозуміти, що готовий піти на поступки щодо своєї ядерної програми в обмін на зняття санкцій і визнання його права збагачувати уран, повідомив Reuters високопосадовець Ірану.