Ціни на нафту коливаються на тлі очікування перебоїв у постачанні

Ціни на нафту зросли у вівторок через побоювання щодо перебоїв у постачанні на тлі ескалації війни між Росією та Україною, а також через те, що ринок оцінював, чи призведуть майбутні дані про зайнятість у США до зниження процентних ставок.

Про це повідомляє Reuters.

Нафта марки Brent подорожчала на 37 центів, або 0,54%, до 68,52 долара за барель о 06:17 за Гринвічем, а нафта марки West Texas Intermediate – на 1,01 долара, або 1,58%, до 65,02 долара за барель.

Ф'ючерси на WTI не розраховувалися в понеділок через свято Дня праці в США.

Нещодавні атаки українських дронів призвели до закриття об'єктів, що становлять щонайменше 17% нафтопереробних потужностей Росії, або 1,1 млн барелів на добу, за розрахунками Reuters.

У неділю президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна планує нові удари вглиб Росії після тижнів інтенсивних атак на російські енергетичні об'єкти.

"Поточні ризики для енергетичної інфраструктури в Росії залишаються високими. Україна завдала ударів по російських нафтопереробних заводах протягом вихідних, посиливши свої атаки на інфраструктуру", — зазначив у своїй записці Даніель Хайнс, старший стратег з сировинних товарів в ANZ.

Китай та Індія є найбільшими покупцями сирої нафти з Росії, другого за величиною експортера у світі. Трамп ввів додаткові мита на Індію за ці закупівлі, але не на Китай.

Інвестори зараз чекають на зустріч членів ОПЕК та їх союзників 7 вересня, щоб отримати будь-які підказки щодо майбутніх планів виробництва. Ринок очікує, що ОПЕК+ поки що збереже обсяг виробництва без змін, після того як протягом останніх півроку скорочувала постачання.

Ціни на нафту можуть впасти четвертий рік поспіль, досягнувши в середньому 55 доларів за барель в останньому кварталі цього року, перш ніж ОПЕК+ втрутиться, щоб стабілізувати ринок до 2026 року шляхом скорочення видобутку, заявили аналітики SEB commodities в повідомленні для клієнтів.

Цього тижня, напередодні вересневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, має бути опубліковано низку даних про ринок праці США, що може підкріпити аргументи на користь пом'якшення монетарної політики після опублікування в липні несподівано слабких даних про зайнятість у США.

