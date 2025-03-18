Нафта відреагувала на удари США по хуситам в Ємені

Ціни на нафту зросли, отримавши підтримку через удари США по хуситам у Ємені, а також завдяки планам економічного стимулювання в Китаї та опублікованим там економічним даним.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent піднялися на 17 центів (0,2%) і становили $71,24 за барель. Ф’ючерси на американську нафту WTI зросли на 14 центів (0,2%), до $67,72 за барель.

"Окрім ударів США по хуситах у Ємені, ринок також підтримали інші фактори", – зазначили аналітики ING у дослідженні. "Китай оголосив про заходи для стимулювання споживання, а його роздрібні продажі та інвестиції в основні активи перевищили очікування".

У неділю Держрада Китаю представила спеціальний план для стимулювання внутрішнього споживання, який включає збільшення доходів населення та субсидії на догляд за дітьми.

Дані, оприлюднені в понеділок, показали, що зростання роздрібних продажів у Китаї у січні-лютому прискорилося, що дало інвесторам привід для оптимізму. Водночас промислове виробництво скоротилося, а рівень безробіття в містах досяг найвищого рівня за два роки.

Переробка нафти в Китаї зросла на 2,1% у січні-лютому в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що пояснюється запуском нового нафтопереробного заводу та збільшенням поїздок під час свят, згідно з офіційними даними.

Ціни також отримали підтримку від заяви президента США Дональда Трампа про намір продовжити удари по хуситах у Ємені, якщо вони не припинять атаки на судна в Червоному морі.

У центрі уваги ринку також переговори між Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні, які відбудуться у вівторок.

Інвестори припускають, що потенційна мирна угода може включати послаблення санкцій проти Росії та повернення її нафти на світовий ринок, що створить тиск на ціни.