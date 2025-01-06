Ціни на нафту тримаються на тримісячному максимумі через зростання попиту

Ціни на нафту зросли в понеділок, досягнувши найвищого рівня з середини жовтня через холодну погоду, яка стимулювала попит, а також ослаблення долара та очікування жорсткіших санкцій щодо експорту іранської та російської нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 49 центів, або 0,6%, до $77 за барель, що є найвищим показником з 14 жовтня. Американська нафта West Texas Intermediate зросла на 49 центів, або 0,7%, до $74,45, досягнувши максимуму з 11 жовтня.

Раніше ціни на нафту зростали протягом п’яти торгових сесій поспіль, чому сприяли сподівання на зростання попиту через холоднішу погоду в Північній півкулі та нові фінансові стимули для підтримки економіки Китаю.

За словами аналітика SEB Б'ярне Шельдропа, ціни на Brent підтримувалися аномально холодною погодою в Північно-Західній Європі та США, зростанням цін на природний газ і збільшенням прибутковості нафтопереробки.

Ослаблення долара США також сприяло зростанню цін. Слабший долар робить сировинні товари, такі як нафта, дешевшими для покупців, які використовують інші валюти.

У понеділок долар знизився на 1% після повідомлення Washington Post, що обраний президент Дональд Трамп розглядає можливість запровадження тарифів, які застосовуватимуться лише до критичних імпортних товарів.

На фронті поставок цілком ймовірним є посилення західних санкцій щодо поставок іранської та російської нафти.