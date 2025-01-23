Ціни на нафту продовжують знижуватися через невизначеність щодо впливу мит Трампа

Ціни на нафту знизилися, продовжуючи втрати на тлі невизначеності щодо того, як запропоновані президентом США Дональдом Трампом мита та енергетична політика вплинуть на глобальне економічне зростання та попит на енергоносії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 26 центів (0,3%) до $78,74 за барель, тоді як ф’ючерси на нафту WTI (West Texas Intermediate) знизилися на 23 центи (0,3%) до $75,21.

Напередодні ф’ючерси Brent завершили торги на рівні $79,00, продемонструвавши п’яту поспіль сесію зниження, а WTI закрилися на рівні $75,44 після чотирьох днів спадів поспіль.

"Ринки нафти частково втратили попередні здобутки через змішані фактори," — зазначила старша аналітикиня ринку Пріянка Сачдева з Phillip Nova.

"До ключових чинників належать очікування збільшення видобутку нафти в США завдяки політиці Трампа, яка підтримує буріння, а також зменшення геополітичної напруги в Газі, що знизило побоювання щодо перебоїв у постачанні з ключових регіонів."

Вона додала, що загальні економічні наслідки введення мит у США можуть додатково пригальмувати глобальне зростання попиту на нафту.

Трамп заявив, що може запровадити нові мита в межах санкцій проти Росії, якщо та не укладе угоду про завершення війни в Україні. Він також додав, що ці мита можуть поширитися на "інші країни-учасники".

Крім того, Трамп пообіцяв ввести мита проти Європейського Союзу, 25% мита для Канади та Мексики, а також обговорює можливість 10% митного збору для Китаю через надходження фентанілу до США.

У понеділок Трамп оголосив надзвичайний стан в енергетиці, щоб отримати повноваження послабити екологічні обмеження на інфраструктуру енергетики, а також спростити дозволи на будівництво нових трубопроводів та об’єктів передачі енергії.