Нафта різко відреагувала на неочікуване рішення ОПЕК щодо видобутку

Ціни на нафту знизилися після того, як країни ОПЕК+ несподівано для ринку оголосили про суттєвіше, ніж прогнозувалося, збільшення видобутку нафти у серпні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 47 центів (на 0,69%) — до $67,83 за барель, а американська West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 95 центів (на 1,42%) — до $66,05.

У суботу ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток на 548 000 барелів на добу в серпні. Це значно більше, ніж щомісячні підвищення у 411 000 барелів, які були погоджені на травень, червень і липень, і значно вище за квітневе зростання у 138 000 барелів.

"Це підвищення чітко свідчить про більш агресивну боротьбу за частку ринку й готовність змиритися зі зниженням цін і доходів," — зазначив Тім Еванс з компанії Evans Energy.

Аналітики RBC Capital під керівництвом Хеліми Крофт додали, що таке рішення фактично поверне на ринок майже 80% зі 2,2 млн барелів добровільного скорочення видобутку від восьми країн ОПЕК. Водночас вони зазначили, що фактичне збільшення поки що менше від запланованого, і більшість нового постачання надходить саме з Саудівської Аравії.

Щоб показати впевненість у високому попиті на нафту, Саудівська Аравія у неділю підвищила серпневу ціну на свою основну марку Arab Light для азійських покупців до найвищого рівня за останні чотири місяці.

Аналітики Goldman Sachs очікують, що на наступній зустрічі 3 серпня ОПЕК+ оголосить про фінальне збільшення видобутку на 550 000 барелів на добу у вересні.

На ринок також тисне невизначеність щодо торговельних тарифів США: американські чиновники заявили про затримку з оголошенням нових тарифів, але не надали конкретики.

Президент Дональд Трамп у неділю повідомив, що США вже найближчими днями завершать кілька торговельних угод і до 9 липня повідомлять інші країни про нові вищі тарифи, які мають набути чинності з 1 серпня.

У квітні Трамп оголосив про базову ставку тарифу 10% для більшості країн і "взаємні" тарифи, які можуть досягати 50%. Початковий дедлайн був призначений на цю середу. Проте Трамп також заявив, що тарифи можуть коливатися "від 60–70% до 10–20%", що ще більше посилює невизначеність.

"Побоювання щодо тарифної політики Трампа залишаються головною темою у другій половині 2025 року. Єдиним фактором, який наразі підтримує нафту, є слабкий долар," — сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик компанії Phillip Nova.