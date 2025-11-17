Ціни на нафту відреагували на відновлення найбільшого нафтопорту РФ

Ціни на нафту впали після того, як відновились завантаження на ключовому російському експортному хабі Новоросійську після зупинки, викликаної українським нападом.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent знизились на 44 центи або 0,68%, до 63,95 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту WTI в США торгуються по 59,61 доларів за барель, знизившись на 48 центів або 0,8% від п'ятничного закриття.

Обидва бенчмарки зросли більше ніж на 2% в п'ятницю, завершивши тиждень з невеликим приростом після того, як експорт був призупинений на в порту Новоросійська та сусідньому терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму, що вплинуло на 2% глобального постачання.

Порт Новоросійськ відновив навантаження на нафту в неділю, за даними двох галузевих джерел і даними LSEG. Однак збільшення атак України на російську нафтову інфраструктуру залишається в центрі уваги з можливими подальшими перебоями.

Військові України повідомили в суботу, що вдарили по нафтопереробному заводу в Рязані, а Генштаб Києва заявив у неділю, що атакував нафтопереробний завод Новокубишевськ у Самарській області Росії.

"Інвестори намагаються оцінити, як атаки України вплинуть на експорт російської нафти в довгостроковій перспективі, одночасно фіксуючи прибутки після п'ятничного ралі", - сказав Тошітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

"Загалом, сприйняття перевищення пропозиції через збільшення виробництва OPEC+ залишається", — додав він, зазначивши, що ціна WTI ймовірно залишатиметься близько 60 доларів за барель, коливаючись в межах 5 доларів.

Інвестори також стежать за впливом західних санкцій на постачання російської нафти та торговельні потоки. Сполучені Штати запровадили санкції, що забороняють угоди з російськими нафтовими компаніями Lukoil і Rosneft після 21 листопада, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів щодо України.

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що республіканці працюють над законодавством, яке накладе санкції на будь-яку країну, що веде бізнес з Росією, і зазначив, що Іран може бути доданий до цього списку.

Нагадаємо:

Російський порт у Новоросійську відновив завантаження нафти після дводенної перерви, спричиненої українською ракетною та дроновою атакою.