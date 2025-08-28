Ціни на нафту реагують на нові мита США проти Індії

Ціни на нафту в четвер знизилися після зростання в попередній сесії, оскільки інвестори зважують очікування щодо скорочення попиту на паливо в США напередодні завершення літнього сезону попиту і стежать за реакцією Індії на каральні мита США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 63 центи, або 0,91%, до $67,43 за барель. Ф'ючерси на West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 62 центи, або 0,97%, до $63,55.

У попередній сесії обидва контракти зросли після того, як Управління енергетичної інформації США повідомило про скорочення запасів сирої нафти на 2,4 млн барелів за тиждень, що завершився 22 серпня, порівняно з прогнозом аналітиків Reuters у 1,9 млн барелів.

"Ціни на нафту сьогодні знижуються, оскільки трейдери переглядають вчорашнє зростання на тлі звіту EIA", - сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.

"Хоча запаси сирої нафти в США знову зменшилися, темпи скорочення сповільнилися порівняно з минулим тижнем, що стримує зростаючий оптимізм", - додала вона.

Зниження вказує на стійкий попит напередодні довгих вихідних у США на День праці. Однак, за словами аналітика IG Тоні Саймора, це зазвичай вважається неофіційним завершенням літнього автомобільного сезону і початком зниження попиту.

Трейдери також стежать за реакцією Нью-Делі на тиск Вашингтона з вимогою припинити купувати російську нафту після того, як президент США Дональд Трамп у середу підвищив мита на імпорт з Індії до 50%.

"Очікується, що Індія принаймні найближчим часом продовжить закуповувати нафту з Росії, що має обмежити вплив нових тарифів на глобальну пропозицію", - сказав Саймор.

Крім того, на ринок тисне зростання пропозиції, оскільки ключові виробники зняли частину добровільних обмежень видобутку, що компенсує деякі підтримувальні чинники, зокрема загострення атак Росії та України на енергетичну інфраструктуру один одного.

Росія в ніч на середу здійснила масовану атаку дронами на енергетичні та газотранспортні об'єкти в шести регіонах України, залишивши без електрики понад 100 тисяч осіб, повідомили українські чиновники.

Також підтримує нафтовий ринок перспектива швидкого зниження процентних ставок у США, що може пожвавити економічну активність і попит на нафту.

Президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс у середу заявив, що ставки ймовірно знизять, але рішення залежатиме від економічних даних перед засіданням ФРС 16-17 вересня.