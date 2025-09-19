Ціни на нафту падають попри позитивні очікування від політики ФРС

Ціни на нафту знизилися, оскільки побоювання попиту на паливо в США переважили очікування, що перше цього року зниження облікової ставки Федеральною резервною системою США стимулюватиме споживання.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent впали на 15 центів, або на 0,2%, до $67,29 за барель, а американська WTI – на 23 центи, або на 0,4%, до $63,34.

Незважаючи на падіння, обидва еталонні сорти нафти залишаються на шляху до зростання другого тижня поспіль.

ФРС у середу знизила ставку на чверть відсоткового пункту та вказала на можливість подальших знижень у відповідь на ознаки послаблення ринку праці. Зазвичай дешевші кредити підвищують попит на нафту та підтримують ціни.

«Ринок виявився між спірними сигналами. З боку попиту всі енергетичні агенції, зокрема Управління енергетичної інформації США, висловлюють стурбованість слабкістю попиту, що стримує очікування значного зростання цін у короткостроковій перспективі», – зазначила аналітика Phillip Nova Приянка Сачдєва.

"З боку пропозиції заплановано збільшення видобутку ОПЕК+ та ознаки надлишку запасів пального у США тиснуть на ринок", - додала вона.

Збільшення запасів дистилятів у США на 4 млн. барелів при прогнозі лише 1 млн. посилило занепокоєння попиту у найбільшому світовому споживачі нафти і знизило ціни.

Додатковий тиск створили економічні дані: заявки на допомогу по безробіттю свідчать про послаблення ринку праці, зменшення попиту та пропозиції робочої сили, а будівництво та сімейні будинки впали до мінімуму за два з половиною роки на тлі надлишку непроданих новобудов.

У Росії, другому після США виробнику нафти у 2024 році, Мінфін оголосив нові кроки щодо захисту бюджету від коливань цін та санкцій, що дещо знизило побоювання щодо пропозиції.

"Заява президента Трампа про те, що він віддає перевагу низьким цінам, а не санкціям проти Росії, також знизила ризики перебоїв у постачаннях", - йдеться у примітці аналітика ANZ Деніела Хайнса.