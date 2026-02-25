Ціни на нафту досягли семимісячного максимуму через ризик конфлікту між США та Іраном

Ціни на нафту трималися поблизу семимісячних максимумів: інвесторів і далі непокоїть ризик військового конфлікту між США та Іраном, який може порушити постачання, тоді як переговори сторін заплановані на четвер.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на 43 центи, або на 0,6%, до 71,20 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate додали 38 центів, або 0,6%, до 66,01 долара.

У п'ятницю Brent досяг найвищого рівня з 31 липня, а в понеділок West Texas Intermediate — найвищого з 4 серпня. Обидва контракти відтоді утримуються поблизу цих значень на тлі того, що США розмістили військові сили на Близькому Сході, щоб змусити Іран вести переговори про припинення його ядерної та балістичної ракетної програм.

Затяжний конфлікт може порушити постачання з Ірану — третього за величиною виробника нафти в Організації країн-експортерів нафти — а також з інших країн ключового нафтовидобувного регіону Близького Сходу.

"Ця невизначеність означає, що ринок і надалі закладатиме значну премію за ризик і залишатиметься чутливим до будь-яких нових подій", — заявили в середу товарні стратеги ING.

Посланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають зустрітися з іранською делегацією для третього раунду переговорів у четвер у Женеві.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у вівторок сказав, що угода зі США "в межах досяжності, але лише якщо дипломатія матиме пріоритет".

"Президент (Дональд) Трамп попередив, що без угоди будуть "дуже погані наслідки". Чи відповідатимуть поступки (Ірану) американській "червоній лінії" щодо "нульового збагачення" — ще належить з'ясувати", — написав у нотатці аналітик IG Тоні Сікамор.

На тлі зростання напруженості Іран і Китай прискорили переговори про закупівлю китайських протикорабельних крилатих ракет, повідомили джерела Reuters. За їхніми словами, ці ракети можуть становити загрозу для військово-морських сил США, зосереджених біля іранського узбережжя.

Експерти зазначають, що протикорабельні крилаті ракети посилили б ударні можливості Ірану та створили б загрозу для американських морських сил.