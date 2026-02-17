Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Нафта відреагувала на навчання флоту Ірану напередодні ядерних переговорів зі США

Артур Крижний — 17 лютого, 09:00
Нафта відреагувала на навчання флоту Ірану напередодні ядерних переговорів зі США
Getty Images

Ціни на нафту Brent дещо знизилися, оскільки інвестори оцінювали ризики перебоїв постачання після того, як Іран провів військово-морські навчання поблизу Ормузької протоки напередодні ядерних переговорів зі США, запланованих на пізніше цього дня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 0,47% (32 центи) — до $68,33 за барель, після зростання на 1,33% у понеділок.

Американська WTI становила $63,51 за барель, подорожчавши на 62 центи (0,99%), але цей рух включав усю понеділкову динаміку, оскільки контракт не мав розрахункової ціни в понеділок через свято Presidents Day у США.

У вівторок багато ринків закриті через канікули з нагоди Місячного Нового року, зокрема в материковому Китаї, Гонконзі, Тайвані, Південній Кореї та Сінгапурі.

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що буде залучений до переговорів у Женеві "опосередковано", і додав, що, на його думку, Тегеран хоче укласти угоду. На вихідних Трамп сказав, що зміна режиму в Ірані "була б найкращим, що могло б статися".

"Ринкові настрої тісно пов'язані з тоном і прогресом цих переговорів, що підтримує геополітичну премію ризику в цінах", — сказала Суґандха Сачдева, засновниця SS WealthStreet, дослідницької компанії з Нью-Делі.

За її словами, ціни на нафту, ймовірно, залишатимуться волатильними, з різкими рухами в обидва боки, зумовленими дипломатичними сигналами, а не лише фундаментальним балансом попиту й пропозиції.

Іран у понеділок розпочав військові навчання в Ормузькій протоці — ключовій міжнародній водній артерії та маршруті експорту нафти з арабських держав Перської затоки, які закликають до дипломатичного врегулювання суперечки.

Іран разом із партнерами по ОПЕК — Саудівською Аравією, ОАЕ, Кувейтом та Іраком — експортує більшість своєї нафти через протоку, переважно до Азії.

Останні новини