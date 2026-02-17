Нафта відреагувала на навчання флоту Ірану напередодні ядерних переговорів зі США

Ціни на нафту Brent дещо знизилися, оскільки інвестори оцінювали ризики перебоїв постачання після того, як Іран провів військово-морські навчання поблизу Ормузької протоки напередодні ядерних переговорів зі США, запланованих на пізніше цього дня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 0,47% (32 центи) — до $68,33 за барель, після зростання на 1,33% у понеділок.

Американська WTI становила $63,51 за барель, подорожчавши на 62 центи (0,99%), але цей рух включав усю понеділкову динаміку, оскільки контракт не мав розрахункової ціни в понеділок через свято Presidents Day у США.

У вівторок багато ринків закриті через канікули з нагоди Місячного Нового року, зокрема в материковому Китаї, Гонконзі, Тайвані, Південній Кореї та Сінгапурі.

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що буде залучений до переговорів у Женеві "опосередковано", і додав, що, на його думку, Тегеран хоче укласти угоду. На вихідних Трамп сказав, що зміна режиму в Ірані "була б найкращим, що могло б статися".

"Ринкові настрої тісно пов'язані з тоном і прогресом цих переговорів, що підтримує геополітичну премію ризику в цінах", — сказала Суґандха Сачдева, засновниця SS WealthStreet, дослідницької компанії з Нью-Делі.

За її словами, ціни на нафту, ймовірно, залишатимуться волатильними, з різкими рухами в обидва боки, зумовленими дипломатичними сигналами, а не лише фундаментальним балансом попиту й пропозиції.

Іран у понеділок розпочав військові навчання в Ормузькій протоці — ключовій міжнародній водній артерії та маршруті експорту нафти з арабських держав Перської затоки, які закликають до дипломатичного врегулювання суперечки.

Іран разом із партнерами по ОПЕК — Саудівською Аравією, ОАЕ, Кувейтом та Іраком — експортує більшість своєї нафти через протоку, переважно до Азії.