Ізраїль атакував Іран – європейський газ показав найшвидше зростання за місяць

Ціни на природний газ у Європі різко зросли після того, як Ізраїль завдав серію ударів по Ірану, викликавши побоювання масштабнішого конфлікту в регіоні, який є ключовим для глобального енергопостачання.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У п'ятницю базові ф'ючерси зросли на 5,7% - це найбільший денний стрибок за більш ніж п'ять тижнів. Газ подорожчав на тлі загального зростання ринку, зокрема цін на нафту.

Ізраїль атакував іранську ядерну програму та об'єкти, пов'язані з балістичними ракетами. Вибухи було чути в Тегерані та інших містах. Це - суттєва ескалація конфлікту, в якій Іран заявив, що Ізраїль "заплатить дуже високу ціну".

Основний ризик полягає в тому, що подальше загострення може порушити транспортування через Ормузьку протоку - важливу артерію для постачань скрапленого природного газу (СПГ) і нафти.

Хоча Іран неодноразово погрожував її заблокувати в періоди напруженості, поки що протока не перекрита. Фізичні поставки СПГ поки що не порушені, але можуть виникнути затримки, якщо судна почнуть уникати маршруту через Ормуз.

Ф'ючерси на голландському хабі TTF - європейському ціновому бенчмарку - зросли на 3,68% і торгувалися на рівні €37,51 за мегават-годину станом на ранок.

Нагадаємо:

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав "превентивного удару", націленого на підрив ядерної програми і проти військових об'єктів Ірану.

У п'ятницю ціни на нафту злетіли на 13% після того, як Ізраїль завдав ударів по Ірану.