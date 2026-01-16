Газовий гігант Ізраїлю розширять: Chevron схвалив рішення

Chevron ухвалила остаточне рішення щодо розширення видобутку на ізраїльському газовому родовищі Leviathan. Проєкт має збільшити постачання на внутрішній і регіональні ринки, зокрема до Єгипту та Йорданії, на тлі зростання попиту на газ у Східному Середземномор'ї.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Leviathan — одне з найбільших газових родовищ Східного Середземномор'я та ключовий елемент енергосистеми Ізраїлю. Його експорт до Єгипту допомагає забезпечувати сировиною LNG-заводи, які відправляють скраплений газ до Європи.

Chevron заявила, що розширення підвищить сумарні поставки газу з Leviathan приблизно до 21 млрд кубометрів на рік. Очікується, що проєкт запрацює ближче до кінця цього десятиліття.

Партнерами Leviathan є Chevron Mediterranean Ltd (оператор) із часткою 39,66%, NewMed Energy із 45,34% та Ratio Energies із 15%.

"Ця віхa демонструє наше постійне прагнення бути партнером Держави Ізраїль у розвитку ресурсів природного газу та постачати життєво важливу енергію мільйонам людей в Ізраїлі, Єгипті та Йорданії", — сказав Джек Бейкер, керуючий директор Chevron у Східному Середземномор'ї.

Ширший портфель активів Chevron у Східному Середземномор'ї також включає газове родовище Tamar біля узбережжя Ізраїлю та родовище Aphrodite біля Кіпру, яке перебуває на стадії розробки.

