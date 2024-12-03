Через влучання ворожого БпЛА в об’єкт енергетики частина Тернополя без світла – мер
У ніч проти 3 грудня ворожий дрон влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури Тернополя, частина міста лишилася без електроенергії.
Джерело: міський голова Тернополя Сергій Надал
Пряма мова: "Ворожий БпЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики. Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки".
Деталі: Надал закликав тернополян зарядити телефони і поповнити запаси води.
Що передувало: Російські війська увечері 2 грудня запустили на територію України ударні безпілотники.
Повітряна тривога у Тернополі тривала з 1:26 до 4:07.
Нагадаємо: Минулої ночі російські окупанти ударили безпілотником по Тернополю – убили одну людину та поранили ще чотирьох, пошкодили житловий будинок, школу та 20 автомобілів.