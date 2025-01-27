Зупинка програми USAID в сфері теплопостачання. Значення для споживачів та виробників
За три роки, протягом яких триває неспровокована агресія РФ щодо України, міжнародні та гуманітарні організації докладають значних зусиль для вирішення нагальних соціальних потреб, які існують в населених пунктах , що зазнали руйнування критичної інфраструктури.
Після того, як РФ перейшла до стратегії енерго терору, в умовах високих військових ризиків та критичності строків для ремонтів, іноземні донори наростили кількість проектів у сфері теплогенерації для установ та організацій в прифронтових містах України, замовляючи та встановлюючи на них обладнання, вироблене в Україні.
Такі спільні проєкти реалізовуються за рахунок Агентства США з Міжнародного Розвитку USAID, (за даними агентства, в рамках проєкту енергобезпеки передано 114 мобільних котелень в 14 регіонах), Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, Асоціацій партнерств між містами побратимами в Україні та Німеччині, тощо.
За даними підприємств ТМ Колві, 2023-й рік став роком, коли децентралізована теплова генерація стала не лише вимогою стратегії економного та ефективного використання енергетичних ресурсів, але й складовою стратегії безпеки для країни у цілому.
Виробництво обладнання на замовлення іноземні донорів, підприємствами торгової марки зросло фактично утричі, у порівняння з 2022-м роком та залишилось стабільним і у 2024 році.
Це як готові рішення, тобто транспортабельні блочно-модульні котельні, так і виключно котли. У компанії зазначили, що пріоритетними в попередні роки було відновлення та модернізація теплопостачання в Харкові та Харківській області.
"Переважно замовляють устаткування на котлах Колві-2000, Колві-3000, Колві-4000, відповідно з потужністю 2 мВт, 3 мВт, 4 мВт. У залежності від конфігурації, яку формує замовник, у подальшому, в транспортабельній модульні котельні, як наприклад КМ-2-5000-Т може бути встановлено декілька відповідних котлів", — пояснює CEO ТМ Колві Олександр Крошка.
Співпраця з іноземцями це і висока відповідальність, але, водночас, чіткість та визначеність для роботи бізнесу.
"Замовник, звісно перевіряє виробництво та компанію, перш ніж укладати угоду, аналізує рівень цін. Водночас завоювавши репутацію сумлінних підрядників, в подальшому міжнародники лише відзначають, що нам вдається виконувати за у рази коротші терміни те, що у Німеччині чи Італії, повним циклом виробництва, займає від 6 до 8 місяців. При цьому швидкість не впливає на якість, а коштує дешевше", — зазначають в Колві.