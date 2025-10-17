Білий дім: Індія вже урізала імпорт нафти з РФ на 50%

США та Індія провели плідні торговельні переговори, і індійські НПЗ вже скорочують імпорт російської нафти на 50%.

Про це повідомив Reuters представник Білого дому.

Водночас індійські джерела кажуть, що скорочення поки не видно — воно може відобразитися у статистиці за грудень або січень.

Переробники вже розмістили замовлення на листопадські відвантаження, які включають деякі партії з прибуттям у грудні, додали вони.

За їхніми словами, уряд Індії поки офіційно не повідомляв НПЗ про прохання скоротити імпорт із Росії. Міністерство нафти Індії та всі індійські НПЗ, що купують російську нафту, не одразу відповіли на запити Reuters про коментар.

Нагадаємо:

Деякі індійські нафтопереробники готуються скоротити імпорт російської нафти, після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Індія запевнила його в намірі припинити закупівлі, щоб допомогти завершити війну в Україні.