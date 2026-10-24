Безпілотники атакували хімзавод в російському Омську за 2500 км від України – OSINT

Оборонка

В суботу, 24 жовтня, ударні безпілотники атакували російський хімзавод "Омский каучук". На території підприємства фіксують пожежу. Відео ураження опублікували OSINT-аналітики проєкту Exilenova+.

Через удари дронів виникла масована пожежа у промисловій зоні заводу. Про атаку також заявив губернатор Омської області РФ Хоценко.

OSINT-аналітик Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩ повідомив, що попередньо влучання зафіксували у районі двох виробничих установок. Відстань від України до підприємства складає близько 2500 кілометрів.

"Попередньо, за результатами геолокації, влучання зафіксовано в районі установок Д-3 (виробництво метил-трет-бутилового ефіру) та Д-5", – написав Dnipro Osint.

Раніше "Оборонка" розповідала, що зранку 24 жовтня Сили оборони уразили комбінат "Тольяттикаучук" у місті Тольятті Самарської області РФ. Після удару зафіксували вибух та пожежу.

Також 23 жовтня в Орлі атакували основну виробничу будівлю заводу "Протон-Електротекс". Підприємство виробляє оптоелектронне обладнання та прилади повного виробничого циклу.