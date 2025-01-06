Байден заборонив видобуток нафти й газу на шельфах США у Тихому й Атлантичному океанах

Джо Байден ухвалив рішення безстроково заборонити видобуток нафти та газу на понад 625 мільйонах акрів прибережних вод США, бо буріння в цих районах є "невиправданим ризиком" і "необов’язковим" для забезпечення енергетичних потреб країни.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Цей крок закріплено у двох президентських меморандумах, які будуть оприлюднені в понеділок, пише агентство.

Байден прагне залишити спадщину у сфері збереження природи та боротьби зі зміною клімату за два тижні до інавгурації обраного президента Дональда Трампа.

Проте, на відміну від інших заходів, спрямованих на обмеження використання викопного палива, це рішення буде складніше скасувати. Байден спирається на положення 72-річного федерального закону, який дозволяє президентам виводити прибережні води США з програми ліцензування нафти й газу без надання права на скасування.

Байден виключає можливість майбутнього ліцензування видобутку нафти й газу вздовж східного та західного узбережжя США, у східній частині Мексиканської затоки та частині Північного моря Берінга.

Однак це рішення не впливає на енергетичний розвиток в межах чинних ліцензій і не зупиняє продажу нових прав на буріння в газоносному районі Кука на Алясці або в центральній і західній частинах Мексиканської затоки, які забезпечують близько 14% видобутку нафти й газу США.

Президент назвав цей крок "збалансованим підходом" між збереженням природи й енергетичною безпекою.

Трамп заявив, що скасує рішення Байдена одразу після вступу на посаду.

Хоча Трамп може видати наказ про скасування, судові рішення минулого свідчать, що цей процес може бути складним.