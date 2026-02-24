Стали відомі наслідки для РФ від удару дрона по "Дружбі" в Татарстані

Російська трубопровідна монополія "Транснефть" скоротила приймання сирої нафти у свою систему приблизно на 250 тисяч барелів на добу після атаки українського дрона на її насосну станцію "Калейкіно".

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.

Скорочення переважно вплинуло на відвантаження виробника з Татарстану "Татнефть", сказало одне з джерел.

За словами представника українських служб безпеки та галузевих джерел, українські дрони влучили у велику станцію "Калейкіно", що обслуговує нафтопровід "Дружба", що транспортує російську нафту до Східної Європи та до основних західних портів Росії.

Удар спричинив пожежу на станції, потужність якої становить близько 1 млн барелів на добу. Вона розташована поблизу міста Алметьєвськ у Татарстані - більш ніж за 1 200 км від кордону між Росією та Україною.

"Калейкіно" є ключовою точкою для транспортування нафти із Західного Сибіру. Станція, побудована в 1970-х, є критичним вузлом для перекачування і змішування: нафту різної якості зводять в експортну суміш Urals із середнім вмістом сірки і легку малосірчисту Siberian Light.

Трубопроводи від "Калейкіно" постачають нафту до великих західних портів, зокрема Новоросійська та Приморська, а також до нафтопроводу "Дружба". Станція також є важливим хабом для поставок на російські нафтопереробні заводи.

Масштаб пошкоджень ще не оцінили, але в разі серйозних наслідків це може вплинути на експорт російської нафти, зокрема на обсяги та якість, повідомили галузеві джерела.

Під час атаки загорілися два резервуари для зберігання об'ємом по 50 тисяч метричних тонн, сказало одне з джерел.

Нагадаємо:

Постачання російської нафти в Угорщину і Словаччину було припинено з 27 січня, коли Київ заявив, що російський удар дроном пошкодив обладнання трубопроводу на заході України.

У понеділок Угорщина заблокувала подальші санкції Євросоюзу проти Москви і великий кредит для Києва, що посилило напругу в європейському проукраїнському консенсусі напередодні четвертої річниці війни.