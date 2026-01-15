Графіки в усіх регіонах: "Укренерго" повідомило про відключення світла 16 січня
У п'ятницю 16 січня в усіх регіонах України застосовуватимуть графіки відключення світла.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59. НЕК "Укренерго" знову не публікує обсяги обмежень світла для споживачів.
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть також з 00:00 до 23:59
В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінитися. "Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - порадили в компанії.
Нагадаємо:
Служба безпеки України зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою кремля, спрямованою на знищення українського народу, та мають ознаки злочинів проти людяності.