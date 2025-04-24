Знайти потрібні ліки за найкращою ціною: що дає українцям велика кількість аптек

Широка мережа аптек покращує доступність ліків у різних регіонах України, зокрема у найвіддаленіших та прифронтових населених пунктах

"Можеш купити та передати мені ліки? У нас вони значно дорожчі" — такі прохання часто отримують українці від родичів за кордоном. Навіть з урахуванням доставки їм це виходить вигідніше. Цікавий парадокс: попри усі виклики повномасштабної війни, в Україні ціни на більшість медикаментів суттєво нижчі, ніж у європейських країнах. Це наслідок особливостей вітчизняного фармринку, де ключову роль відіграє розгалужена мережа аптек.

За даними дослідження, опублікованого у спеціалізованому виданні "Аптека.ua", 84% безрецептурних та 78% рецептурних препаратів у нас коштують доступніше, ніж в Європі.

Великі аптечні мережі завдяки масштабу економлять на логістиці, знижують витрати та домовляються про кращі ціни з постачальниками. В результаті конкуренції між аптеками українці отримують якісний сервіс, зручне близьке розташування та доступні ціни — в середньому на 30% нижчі, ніж у Європі. Це забезпечує максимальне наближення фармацевтичної допомоги до людей, особливо у складний воєнний час.

Аптечні мережі як гарант доступності

На відміну від європейських країн, де значна частина вартості ліків покривається страховкою або державою через розвинену систему реімбурсації, в Україні 85% медикаментів пацієнти купують за власний кошт. Тому велика кількість аптек стає ще важливим соціальним фактором, що забезпечує не лише фізичну доступність ліків, але й оптимальні ціни.

Конкуренція між аптечними закладами змушує їх пропонувати споживачам найкращі умови, а завдяки масштабу мати змогу працювати ефективніше:

оптимізовувати логістичні витрати

домовляються про вигідніші умови з постачальниками

знижують операційні витрати

надають споживачам різноманітні вигідні пропозиції для економії

Аптечні заклади конкурують не лише за рахунок цін, але й через якість сервісу та зручність розташування, що в комплексі створює сприятливі умови для пацієнтів.

У Європі також визнають ефективність великих аптечних мереж – наприклад, у Великій Британії значну частку ринку займають такі мережі як Boots та LloydsPharmacy, а в Норвегії після дерегуляції понад 90% аптек контролюються трьома великими мережевими компаніями.

В Україні розгалужена мережа аптек стала необхідною умовою забезпечення споживачі доступними ліками. Вона ефективно компенсує відсутність розвиненої системи реімбурсації та медичного страхування в умовах обмеженого через повномасштабну війну державного фінансування.