Знайомтеся з iPhone Duo: перший складаний iPhone доступний для передзамовлення в Україні

Сьогодні, 23 жовтня, в Україні стартує передзамовлення iPhone Duo — першого складаного смартфона Apple. Його презентація відбулася 9 вересня і стала однією з найгучніших технологічних подій року. Що робить iPhone Duo особливим і чому на нього так чекають? Розповідаємо про головні можливості новинки.

Найбільший дисплей iPhone — тепер у складаному корпусі

iPhone Duo — перший iPhone, що складається. У розкритому вигляді це ще й найтонший iPhone з найбільшим дисплеєм в історії — на 50 % більший, ніж у iPhone 18 Pro Max. А зовнішній дисплей займає понад 90 % площі екрана iPhone 18 Pro. Завдяки цьому фотографії, відео, документи й додатки отримують більше простору, а робота з кількома завданнями стає зручнішою. Нанотекстура внутрішнього дисплея зменшує відблиски, допомагаючи комфортно користуватися пристроєм за різного освітлення.

Складайте. Розкладайте. Встановлюйте під кутом

Завдяки складаній конструкції iPhone Duo відкриває нові можливості для роботи та розваг. Його можна повністю розгорнути, поставити на стіл під зручним кутом або використовувати вертикально.

Оновлена iOS 27 автоматично підлаштовує інтерфейс під положення смартфона: можна дивитися відео на великому екрані або розділити дисплей на дві частини — для контенту та керування. А в складеному чи напіврозкладеному вигляді iPhone Duo зручно використовувати для перегляду календаря, погоди, будильника та іншої інформації.

Чип A20 Pro: потужність для нового формату

В основі iPhone Duo — чип A20 Pro, розроблений з урахуванням вимог завдань штучного інтелекту. Парова система охолодження допомагає підтримувати продуктивність під час інтенсивного навантаження.

За даними Apple, 6-ядерний центральний процесор працює до 30% швидше, а 7-ядерний графічний процесор — до 80% швидше, ніж в iPhone 16 Pro. Це означає ще більше можливостей для творчості, плавну роботу вимогливих додатків, швидше редагування фото й відео та захопливий ігровий досвід.

Дві камери Fusion для бездоганних знімків

iPhone Duo оснащено основною та надширококутною камерами Fusion по 48 Мп кожна, які забезпечують деталізовані фото навіть за слабкого освітлення, наближення без втрати якості та макрозйомку.

Камера FaceTime прихована під дисплеєм, створюючи майже суцільний екран, ідеальний для перегляду фільмів, шоу та ігор.

Нова функція "Вдалий знімок" автоматично визначає найкращий момент для групового фото.

Два акумулятори — сила на весь день

iPhone Duo має два акумулятора, що працюють як єдина система для тривалої роботи смартфона протягом дня.

Під час відтворення відео на внутрішньому дисплеї пристрій забезпечує до 31 години роботи. Із зовнішнім дисплеєм цей показник сягає 44 годин. А за допомогою швидкого дротового заряджання можна відновити до 50% заряду приблизно за 20 хвилин.

Титановий корпус, створений для щоденного використання

iPhone Duo поєднує витончений дизайн і міцність. Рамку та накладку шарніра виготовлено з титану класу 5, передню панель захищає Ceramic Shield 2, а задню — Ceramic Shield.

Завдяки відсутності фізичного слота для SIM-картки корпус став тоншим. Технологія eSIM дозволяє змінювати операторів і користуватися кількома номерами без фізичної SIM-картки.

iPhone Duo доступний у двох кольорах — Star White (зоряно-білий) та Night Sky (темно-синій).

Передзамовлення — вже сьогодні

Зробити передзамовлення у офіційних партнерів Apple в Україні можна вже сьогодні, і за тиждень отримати найбажаніший девайс. Якщо ви мрієте про iPhone Duo, то у вас є можливість придбати його лише з 30 жовтня до 2 листопада в оплату частинами до 25 платежів всього від 5 360 гривень на місяць.

Ця пропозиція діє тільки у офіційних партнерів: iSpace, Comfy, АЛЛО, ЦИТРУС, Rozetka, Фокстрот, Vodafone, Епіцентр, MOYO, Кібернетики, КТС, ttt.ua, Київстар, Brain.