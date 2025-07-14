Зелена енергія в дії: як БаДМ генерує 1,3 млн кВт на рік

До 80% свого існування медпрепарати можуть знаходитись у дистриб'ютора, і на шляху до аптечних поличок саме він відповідає за температурний режим та інші важливі показники, які впливають на ефективність ліків. Як забезпечити медикаментам повний захист від зовнішніх негараздів?

Національний фармдистриб’ютор БаДМ поділився досвідом про енергонезалежність своїх аптечних складів, що є важливою складовою сталості і безперебійності в роботі компанії.

Початок та причини енергонезалежності

У фокусі БаДМ — збереження якості ліків, зокрема препаратів, критично чутливих до температур, таких як вакцини, інсуліни деяких виробників, онкопрепарати. Без належної температури ліки можуть не тільки втратити ефективність, а й стати небезпечними для здоров’я. Холодовий ланцюг зберігає умови для ліків і працює без збоїв завдяки холодильним та морозильним камерам, термоконтейнерам, рефрижераторам та контрольно-вимірювальним приладам, яким надважливе стабільне електропостачання.

Програма енергонезалежності у БаДМ стартувала ще у 2014 році. І цей довгостроковий підхід дозволив компанії пройти блекаути без ризиків для якості медикаментів.

"У період з 2022 по 2025 рік, незважаючи на відключення електроенергії, наша компанія забезпечила стабільну роботу всіх аптечних складів. Ми надаємо особливого значення надійності логістичної інфраструктури, комфорту наших працівників та партнерів. Саме тому навіть в умовах зовнішніх обмежень наша діяльність тривала без збоїв та затримок", — пояснюють у технічному департаменті компанії.

Світовий курс на зелену електроенергію

У 2024 році компанія встановила понад 2000 сонячних панелей на складах у 5 містах країни. Загальна потужність — понад 1 МВт. Це дозволяє щорічно генерувати понад 1,3 млн кВт·год електроенергії, що еквівалентно забезпеченню 722 квартир при мінімальному споживанні протягом року. Це суттєво знижує навантаження на державну енергосистему.

Найпотужніший проект БаДМ реалізовано на розподільчому центрі у Дніпрі. Тут встановлено майже 1500 сонячних панелей, які демонструють вражаючі результати: панелі компенсують від 30% до 50% споживання з мережі у літньо-осінній період. За 2024 рік панелі виробили 586 869 кВт·год електроенергії. Для порівняння, квартирі, яка споживає 150 кВт·год/місяць, цієї електроенергії вистачить на 326 років. На РЦ планують встановити ще близько 200 кВт сонячних панелей.

Цей вектор збігається з глобальними трендами: за даними Ember Energy, у квітні 2025 року сонячна енергетика вперше забезпечила 10% усієї світової електроенергії, випередивши атомні станції за обсягами генерації.

Також на складах компанії діють дизельні та бензинові генератори загальною потужністю понад 2,2 МВт, що дозволяє забезпечити 100% автономність у разі екстрених ситуацій та повторних блекаутів.

У найближчих планах БаДМ — технічне переоснащення, модернізація виробничих процесів, встановлення ще більшої кількості сонячних станцій та установок збереження енергії. Ці дії гарантують додаткову впевненість у тому, що ліки приїдуть вчасно і залишаться якісними.

Якість медикаментів незалежно від мережі

"Ми інвестуємо у рішення, що дозволяють зберігати якість ліків за будь-яких умов. Стабільність постачання — наше зобов’язання перед аптеками, лікарнями й кожним пацієнтом", — наголошує в.о. Генерального директора ТОВ "БаДМ" Дмитро Бабенко .

Сьогодні БаДМ не тільки забезпечує препаратами понад 18 000 аптек та медзакладів, а й знижує навантаження на енергосистему екологічними рішеннями, показуючи приклад корпоративної відповідальності.