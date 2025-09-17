Завод "Дарниця" з березня двічі призупиняв роботу: причини

Один з найбільших заводів з виробництва ліків, що належить компанії "Дарниця" з березня 2025 року призупиняв свою роботу щонайменше на 9 тижнів через завантаженість складу.

Про це йдеться у матеріалі "Економічної правди".

За словами керівництва "Дарниці", з березня 2025 року, найбільші аптечні мережі перестали продавати їхню продукцію майже повністю.

Товар стало нікуди збувати, ліки почали накопичуватися на складі місткістю близько 10 тис. палет.

Через неможливість збувати продукцію компанія була змушена двічі зупиняти виробництво: спочатку у березні (на три тижні) та з червня по серпень. Загалом простій тривав дев’ять тижнів.

У "Дарниці" 14 виробничих ліній під різні типи препаратів. Наразі її склад заповнений на 95%, тож компанія перейшла на ручне планування: залежно від попиту й ситуації на ринку зупиняють окремі лінії.

"Востаннє ми зупинялися не через техобслуговування 1998 року. Те, що відбувається зараз, – шок для всього фармринку", – каже членкиня ради директорів "Дарниці" Катерина Загорій.

У 2024 році частка "Дарниці" на фармацевтичному ринку становила 15% в обсязі проданих ліків та приблизно 5% – у грошах. З березня 2025 року, за словами CEO компанії Андрія Обрізана, ці показники впали до 10% та 3%, відповідно.

Аналогічну інформацію наводить аналітична компанія Proxima Research.

Через це фармкомпанія опустилась з другого на четверте місце серед найбільших виробників ліків.