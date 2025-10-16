Засновник VEON Фабела розповів про успіх Київстар, допомогу Україні та службу в поліції США

На YouTube-каналі OK TALK вийшов новий епізод — розмова між СЕО Київстар Олександром Комаровим та відомим американським підприємцем Огі К Фабела ІІ, людиною, яка стоїть за однією з найвідоміших телекомунікаційних історій успіху у світі — компанією VEON, до якої входить Київстар.

У відвертій розмові Огі Фабела поділився ключовими принципами свого успіху, розповів про піонерський дух та неочікувану кар'єру в поліції.

Життєва тріада

На прохання Олександра Комарова описати свій життєвий шлях трьома словами, Огі Фабела назвав: піонерство, віра та команда.

Піонерство — це любов робити те, чого ніхто ще не намагався, і те, що люди вважають неможливим. Підприємець зізнається, що любить, коли йому кажуть "ні". Саме цей принцип рухав ним, коли він у 13 років запустив свій перший бізнес — службу доставки газет у Каліфорнії. Цей ранній досвід навчив його дисципліні, відповідальності та важливості обслуговування клієнтів. Юний Огі інвестував власні гроші в пластикові пакети для газет, знаючи, що суха преса гарантує вищі чайові.

Другим словом стала віра, оскільки він віддає належне Богові за всі неймовірні речі та випробування, які вдалося подолати. А третім, але не менш важливим, є команда. Фабела переконаний, що не зміг би досягти успіху самотужки.

IPO у 25 років

Справжнім викликом для Огі Фабели стала робота на пострадянському просторі. Разом зі своїм партнером він заснував компанію, яка пізніше стала телекомунікаційним гігантом VEON.

" Ми хотіли привезти комунікації в Радянський Союз. Я хотів відкрити світ для радянського народу. І саме це ми й зробили ", — зазначив Фабела.

Beeline став першою пострадянською компанією, виведеною на Нью-Йоркську фондову біржу (IPO). Це сталося, коли Огі Фабела було всього 25 років. Всі казали, що це неможливо через відсутність регламентів та політичні ризики. Але на думку підприємця, секрет полягав у "наївності": не знати всіх деталей, які часто заважають, та зосередитись на кінцевій меті.

І ось у 2025 році перша українська компанія Київстар потрапила у лістинг на NASDAQ.

" Ми зробили це, щоб показати світу, що навіть під час війни є економічні можливості. І ви не могли б знайти кращий актив, ніж Київстар, щоб показати світу, що в Україні можна робити хороші, сильні, прибуткові бізнеси ", — пояснив він.

Неочікувана кар'єра у поліції

Вже маючи успіх, який дозволив багатьом піти на пенсію, у віці 44 років Огі Фабела прийняв несподіване рішення — приєднався до Поліцейської академії. Це був крок, покликаний використати свій управлінський досвід для реструктуризації фінансування поліцейського вертолітного підрозділу Чикаго.

Він переробив бізнес-модель підрозділу на підготовку до надзвичайних ситуацій, що дозволило залучити гранти від Міністерства внутрішньої безпеки США. Тепер Огі Фабела відчуває себе поліцейським насамперед, а бізнесменом — на другому місці. Він пройшов шлях від поліцейського до оператора, а потім і командира SWAT (спецпідрозділ поліції), а тепер є начальником поліції.

" У SWAT є перевага в тому, що у вас є одна місія, одна операція. З бізнесом все навпаки. Ви не знаєте, чого очікувати. У вас є стільки зацікавлених сторін, стільки тиску ", — порівняв Фабела два світи.

Благодійність та Україна

Для сім'ї Фабела благодійність — це не просто передача грошей, а обов'язок ділитися своїм часом і талантами. Його молодший син Ендрю приїхав в Україну влітку 2022 року, щоб працювати в дитячому будинку, і повертається щоліта допомагати. Уся родина залучена до благодійних проєктів, зокрема у підтримці школи біля Києва.

Огі Фабела також згадав свої емоції після відвідування Бучі за три тижні після звільнення українського міста від окупантів, куди він приїхав разом із сином.

" Все довкола було дуже свіже. Я був там зі своїм сином Ендрю. Це було важко прийняти. Було дуже важко переварити, тому що це були люди, схожі на нас ", — поділився він.

Інтерв'ю доступне мовою оригіналу – англійською та з українським дубляжем.

Довідково:

YouTube-канал OK TALK — авторська передача СЕО Київстар Олександра Комарова, в якій він веде бесіди з зірковими гостями, бізнесменами та інфлюенсерами. Наразі доступні вже 35 випусків, серед них — інтерв'ю з такими відомими українцями, як Сергій Жадан, Тарас Чмут, Ольга Харлан, Михайло Федоров, Олег Гороховський, Василь Даниляк, Святослав Вакарчук та Євген Нищук.