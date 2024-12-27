"Закриваємо заклад в Борисполі". Lviv Croissants вперше припиняють партнерство з франчайзі

Мережа Lviv Croissants вперше за майже 10 років існування розриває договір з франчайзі та закриває єдиний заклад у Борисполі.

У кінці 2023 року мережа Lviv Croissants відкрила свій перший заклад у Борисполі. Це просторий, стильний ресторан на центральній вулиці міста. Франшизу придбав місцевий підприємець Богдан Лудченко. Але на днях компанія Fast Food Franchising Group, якій належать Lviv Croissants, оголосила на своїй сторінці у Facebook про розірвання договору з партнером.

Зі слів власників компанії, головною причиною припинення співпраці з паном Лудченком стала його неприйнятна поведінка по відношенню до гостей закладу, а також до співробітників центрального офісу.

"Коли ми почали отримувати скарги на нашого партнера від гостей закладу, то подумали, що це провокації від конкурентів, – зізнається співвласник Lviv Croissants Андрій Галицький. – Але згодом отримали підтвердження у вигляді відео на сторінці самого Богдана. Це було страшною помилкою з його боку, адже ресторан був успішним і прибутковим з перших місяців роботи, а він власноруч зіпсував репутацію собі і частково нам".

Власники компанії зазначають, що пан Лудченко неодноразово ображав гостей, оприлюднював без їхньої згоди свою з ними переписку, висміював поведінку гостей у соціальних мережах і навіть погрожував завдати шкоди їхньому майну. Поступово заклад почав втрачати відвідувачів, а франчайзі – прибутки.

Після марних спроб пояснити партнеру, що його дії шкодять бізнесу і репутації бренду Lviv Croissants, власники мережі вирішили припинити з ним співпрацю. Отримавши попередження про розірвання договору, франчайзі випустив у соцмережах серію дискредитаційних заяв на адресу компанії та власників. Зокрема, він звинуватив їх у виборі занадто дорогого приміщення та завищених цінах на сировину.

"Ми довго шукали партнера в Борисполі, – говорить Галицький. – І коли вирішили відкривати заклад разом з Богданом, то він сам запропонував приміщення на 165 кв.м. Ремонтом, загальнобудівельними роботами і пошуком майстрів партнер займається самостійно, тому остаточної суми інвестицій власники компанії не знають аж до відкриття.



А що стосується сировини, то ми співпрацюємо з перевіреними національними постачальниками, які мають всі сертифікати та дозвільні документи. Лише так ми можемо гарантувати однакову якість страв у кожному зі 180 закладів мережі. Ціни на сировину єдині для всіх франчайзі Lviv Croissants, а їх підвищення здійснює постачальник, а не власники мережі".

За словами Андрія Галицького, одностороннє розірвання угоди передбачене договором, який компанія Fast Food Franchising Group уклала з паном Лудченком на початку співпраці. Його дія закінчується 15 січня 2025 року.

Крім того, у пості Fast Food Franchising Group йдеться про те, що компанія має намір відстоювати репутацію бренду Lviv Croissants у правовому полі. Нагадаємо, що в 2025 році мережі виповнюється 10 років. Вона має 180 закладів по всій Україні, а також у Польщі, Словаччині, Чехії та США.