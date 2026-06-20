Співзасновник розробника ігор Ubisoft загинув у авіакатастрофі

Помер Клод Гільмо, який у 1986 році разом зі своїми братами заснував французького видавця відеоігор Ubisoft Entertainment SA. Йому було 69 років.

Про це повдіомляє Bloomberg.

"Компанія Ubisoft глибоко засмучена новиною про загибель у результаті аварії Клода Гільмо, співзасновника групи та голови ради директорів Guillemot Corp. У цей важкий час наші думки з його родиною та близькими. Наразі інших коментарів не буде", – йдеться у заяві компанії.

Як повідомляє газета Ouest-France, Гільмо загинув у п'ятницю в авіакатастрофі в Ла-Болі – курортному містечку на атлантичному узбережжі Франції, де на ці вихідні мав відбутися авіашоу.

За інформацією газети, він був одним із двох пасажирів двомоторного літака Cessna 421. Обидва пасажири загинули в результаті інциденту, повідомляє Ouest-France.

Гільмо, акціонер компанії Ubisoft, був головою ради директорів Guillemot Corp., яка виробляє ігрове обладнання та аксесуари, зокрема під брендами Hercules та Thrustmaster.

Брат Клода, Ів є генеральним директором Ubisoft.