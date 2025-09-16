З ЄС до України за 48 годин: MOST Logistic запустив швидку контейнерну доставку

Сервіс забезпечує прямий маршрут з Ґданська через термінал у Мостиськах без зупинок, що дозволяє доставляти контейнери до кордону всього за два дні — у 3 рази швидше, ніж у більшості операторів.

Гнучкі логістичні рішення сервісу включають "останні милі" автотранспортом, можливість тимчасового зберігання на терміналі, роздільні або партійні поставки, митний супровід та підтримку експорту. Завдяки цьому клієнти отримують стабільну та швидку доставку, яка максимально відповідає специфіці їхнього бізнесу.

MOST Logistic надає новий регулярний сервіс UA–PL-UA Rail Shuttle, з’єднує польський порт Ґданськ із Україною через термінал у Мостиська. Потяги курсують 3р/місяць за напрямком: Baltic Hub (Ґданськ) ↔ Mostyska-II (UA/PL) ↔ термінал MOST Logistic ↔ "остання миля" по Україні, і в зворотньому керунку.

Головна перевага — швидкість: контейнери з Ґданська до кордону доставляються за 2 дні прямим поїздом, у більшості операторів це звичних 7–10 днів. По Україні час скорочується завдяки автодоставці, вантажі доходять так само швидко, як і при прямій автодоставці з Ґданська.

Сервіс вирізняється гнучкістю форматів. Клієнт може одразу розстафірувати контейнер і відправити вантаж тентом, залишити на складі під митним контролем для поступових відвантажень чи завезти товар партіями й сформувати контейнер для експорту. Це спрощує планування логістики та знижує витрати.

Можливості для імпорту та експорту

Імпорт (Ґданськ → Україна): залізничне перевезення, митне оформлення у Польщі та Україні, доставка до складу клієнта, зберігання на терміналі MOST Logistic, прозора політика щодо demurrage & detention

Експорт (Україна → Ґданськ): стафірування контейнерів (в тому числі зерна) у клієнтів та на терміналі MOST Logistic, інспекція, фумігація, оформлення сертифікатів, залізничне плече до Baltic Hub, а також підтримка океанських букінгів

Сервіс працює через партнерство з польськими терміналами та планує розширення на порти інших країн Європи. MOST Logistic інвестував 20 млн євро в модернізацію, збільшив пропускну здатність і адаптував термінал для різних вантажів, забезпечивши стабільність доставки. Модернізований термінал — це відповідь компанії Агросем на логістичні обмеження, з якими агросектор зіткнувся після початку повномасштабної війни. Для Агросем, як одного із лідерів ринку, це не просто інфраструктурний проект, а системна підтримка аграріїв у найкритичніший момент.

Ключову роль у реалізації забезпечила команда професіоналів MOST Logistic із експертизою у різних галузях, забезпечивши клієнтам комплексний супровід і рішення, максимально до специфіки їхнього бізнесу. До складу команди логістичної компанії входять фахівці з міжнародної логістики, агропромислового комплексу та інженери з досвідом роботи у провідних європейських організаціях. Саме професійна кваліфікація команди дозволила успішно реалізувати цей амбітний і надзвичайно важливий для України проєкт.

Для українських експортерів це забезпечує значну конкурентну перевагу завдяки ефективній, прогнозованій і адаптивній логістиці, що досягається через раціоналізацію транспортних маршрутів і впровадження сучасних ІТ-рішень, які відповідають актуальним вимогам ринку.

В результаті, ринок отримує не лише новий рівень сервісу, а й можливість інтегрувати міжнародні логістичні ланцюги без зайвих складнощів, що сприяє розвитку транскордонної торгівлі та підвищенню інвестиційної привабливості регіону. Сучасна інфраструктура й технологічна підтримка MOST Logistic дозволяють клієнтам компанії більш гнучко реагувати на зміни попиту, а партнерські зв’язки із європейськими терміналами відкривають додаткові канали для розширення бізнесу та формування довготривалих економічних відносин.