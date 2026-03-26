Європейська модель оренди житла - DEPOSIT-FREE

Оренда без застави - новація на ринку нерухомості, яка пропонує новий стандарт безпеки відносин між власником і орендарем.

Сервіс Tenant у партнерстві зі страховою компанією VUSO запускає новий інструмент для ринку нерухомості, який передбачає страхування відповідальності орендаря замість традиційної застави.

Цей механізм покликаний суттєво змінити підхід до довгострокової оренди житла в Україні. Він передбачає, що орендар обравши квартиру, підписує договір оренди та страхує власну відповідальність перед власником та сусідами. В той же час власник отримує фінансовий захист із покриттям, що значно перевищує суму застави.

Передбачено три фінансові варіанти програми: страховий платіж — від 4 тис. грн до 17 тис. грн, відповідно страхове покриття — від 100 тис. грн до 500 тис. грн. Оформлення страхового полісу відбувається повністю онлайн — без відвідування офісу та отриманням електронного полісу.

Зазвичай застава береться у розмірі місячної орендної плати. Іноді для додаткового захисту власник вимагає її в розмірі 2-3 місячних платежів, зокрема якщо майбутні орендарі в'їжджають у квартиру з дітьми або тваринами. Для прикладу: наразі вартість оренди коливається від 12 до 47 тис. грн, отже застава обійдеться орандарю від 36 тис. грн до 140 тис. грн.

"Ринок оренди в Україні роками існує в моделі недовіри, де застава стала вимушеним компромісом, а не реальним інструментом захисту. Ми пропонуємо системне рішення, яке підвищує безпеку для власника і водночас знімає фінансовий бар'єр для орендаря. Це крок до зрілого і цивілізованого ринку", — зазначає засновник сервісу Tenant Богдан Половінський.

Запропонована модель є новою для українського ринку, проте подібні рішення вже тривалий час застосовуються в інших країнах як більш ефективний спосіб управління ризиками. Вона змінює саму логіку орендних відносин — від недовіри та "ручних домовленостей" до прозорих правил і фінансових інструментів.

"Цей продукт формує нову модель взаємовідносин на ринку оренди та відповідає сучасним європейським підходам до управління ризиками", — говорить директор з розвитку стратегічного партнерства СК VUSO Ярослав Гончарук.

Така програма стане зручним інструментом для орендаря, знизить його фінансові витрати, а власник житла матиме надійний захист своєї нерухомості.

Страхова компанія VUSO (ВУСО) — один із провідних українських страховиків, який понад 25 років формує надійні та ефективні рішення у сфері фінансового захисту громадян і бізнесу. У 2025 році компанія увійшла до трійки лідерів страхового ринку України. Згідно з Витягом із Державного реєстру фінансових установ від 23.04.2024 №№ 27-0027/31525 СК VUSO має право здійснювати діяльність за 1-14 та 16-18 класами Сервіс Tenant — розробник інноваційної моделі оренди житла без застави, яка поєднує страхування, цифрові рішення та нові стандарти взаємодії між учасниками ринку.

