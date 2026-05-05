Як виглядає онлайн-консультація

Онлайн-консультація гінеколога — це дистанційна розмова з лікарем, яка дає змогу обговорити симптоми, результати обстежень, порушення менструального циклу, інтимні проблеми чи подальше лікування без відвідування клініки на першому етапі. Такий формат особливо зручний, коли важливий швидкий доступ до консультації спеціаліста. Онлайн-візит не замінює всіх очних обстежень, але може бути комфортним першим кроком у діагностиці та лікуванні.

Коли доцільна онлайн-консультація гінеколога?

Онлайн-візит найкраще підходить у ситуаціях, коли пацієнтка хоче оперативно проконсультуватися щодо симптомів, з'ясувати необхідність подальших обстежень або обговорити вже наявні результати аналізів. Це також зручний варіант, якщо симптоми не потребують негайного огляду на гінекологічному кріслі, але потрібна оцінка лікаря та визначення подальшої тактики.

Записатися на онлайн-консультацію гінеколога варто, зокрема, у таких випадках:

нерегулярні, надмірно рясні або мізерні менструації;

біль унизу живота або відчуття тиску в ділянці малого таза;

свербіж, печіння чи дискомфорт в інтимній зоні;

виділення зі зміненим кольором, запахом або консистенцією;

кров'янисті виділення між менструаціями або після статевого акту;

труднощі з підбором контрацепції;

підозра на інтимну інфекцію;

потреба обговорити результати цитології, УЗД чи лабораторних аналізів;

питання, пов'язані з ендометріозом, змінами шийки матки, гормональними порушеннями або перименопаузою.

Такий формат консультації також допомагає визначити, чи потребує ситуація термінового очного візиту, чи можна розпочати з поетапної діагностики. У разі сильного болю, рясної кровотечі, непритомності, підозри на гострий запальний процес або інших невідкладних станів онлайн-консультація не повинна відкладати безпосередній огляд лікаря.

Як проходить гінекологічний онлайн-візит?

Онлайн-візит розпочинається з детального медичного опитування. Лікар запитує про симптоми, тривалість їх проявів, менструальний цикл, перенесені захворювання, попереднє лікування, вагітності, пологи, використання контрацепції, а також про наявні результати обстежень. На основі цієї інформації він оцінює, чи можна попередньо розглянути проблему дистанційно, чи необхідний огляд у клініці.

Під час консультації гінеколог може:

проаналізувати скарги пацієнтки;

обговорити результати попередніх обстежень;

попередньо визначити напрям діагностики;

порадити, які обстеження слід пройти очно;

надати рекомендації щодо подальших дій;

визначити, чи потрібен терміновий візит, чи плановий.

Варто пам'ятати, що під час дистанційної консультації не проводиться фізикальний огляд, огляд із використанням гінекологічного дзеркала чи УЗД. Телемедична консультація зазвичай має консультативний і орієнтовний характер, допомагаючи визначити подальші кроки. Її перевага — можливість швидко зв'язатися з лікарем, обговорити проблему та підготуватися до можливого очного візиту.

Які обстеження може призначити гінеколог?

Якщо симптоми або перебіг консультації свідчать про те, що онлайн-візиту недостатньо, лікар може направити пацієнтку на обстеження, які проводяться в клініці. Їхня мета — доповнити діагностику, підтвердити діагноз і підібрати відповідне лікування.

Залежно від ситуації можуть бути рекомендовані:

базовий гінекологічний огляд на кріслі з використанням дзеркал;

пальпація живота;

гінекологічне УЗД, зокрема трансвагінальне;

мазок із піхви або шийки матки;

цитологічне дослідження (ПАП-тест);

кольпоскопія;

УЗД молочних залоз;

лабораторні аналізи крові та сечі.

Вибір обстежень залежить від симптомів: при підозрі на інфекцію важливими є мазки, при порушеннях менструального циклу або болю в малому тазі часто необхідне УЗД, а при змінах шийки матки — цитологія та, за потреби, кольпоскопія.

Онлайн-консультація може стати першим, структурованим етапом медичної допомоги: лікар оцінює проблему, за потреби направляє на відповідні обстеження та допомагає спланувати подальшу діагностику або лікування.