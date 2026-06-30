Як EVA, Visa, VARUS та Prom заробляють за допомогою AI: про це розкажуть на AI Retail Day 2026

Штучний інтелект дедалі активніше використовується не лише в IT, а й у рітейлі. Українські компанії впроваджують AI для прогнозування попиту, персоналізації пропозицій, автоматизації маркетингу та роботи з клієнтами. Саме про такі кейси розкажуть представники EVA, Visa, VARUS, Prom, Фокстрот та UKRNAFTA на конференції AI Retail Day 2026, яка відбудеться 15 липня.

На конференції представлять понад 10 практичних кейсів використання AI у бізнесі.

Серед спікерів:

Марія Ковальська, директорка департаменту проєктів та інновацій EVA;

Валентина Комарова, Chief Marketing & Innovation Officer VARUS.UA;

Анна Мельничук, Marketing Director Visa CIS & SEE;

Олександр Кирієнко, Head of Digital Communications UKRNAFTA;

Сергій Шаманов, Head of Content Prom;

Максим Федорук, Head of SEO у Фокстрот.

Учасники покажуть, як компанії використовують AI для вирішення конкретних бізнес-завдань: від прогнозування попиту та управління запасами до автоматизації контенту, маркетингу й аналітики.

Окрему увагу приділять питанням, які сьогодні хвилюють більшість компаній:

як підвищити ефективність маркетингу;

як скоротити витрати на рутинні процеси;

як покращити клієнтський досвід;

як використовувати AI для збільшення продажів;

які рішення вже дають вимірюваний результат.

На відміну від багатьох заходів про штучний інтелект, організатори обіцяють зосередитися не на теорії, а на практичному досвіді компаній, які вже використовують AI у щоденній роботі.

AI Retail Day 2026 відбудеться 15 липня в онлайн-форматі. Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією.