Як БаДМ зберігає надійність у складні часи

Понад 30 років один із провідних фармдистриб'юторів України — БаДМ — безперервно постачає ліки до аптек та медичних закладів. Попри численні виклики, компанія не зупиняється: покращує операційні й логістичні процеси, допомагає ЗСУ та реалізує корпоративні ініціативи, спрямовані на підтримку фізичного та ментального здоров'я співробітників.

Яскравим прикладом стійкості БаДМ є харківський структурний підрозділ, який 7 липня відзначає вже 24 роки своєї плідної роботи. Його історія відображає не лише розвиток регіональної команди, а й здатність усієї компанії адаптуватися до кризових умов.

Розвиток, що випереджає час

Підрозділ у Харкові розпочав роботу у 2002 році. За цей час він кілька разів змінював локацію, розширювався та проходив модернізацію. Сьогодні це один із ключових логістичних центрів у східній частині України.

Один із тих, хто стояв у витоків змін, є Олександр Данилов — начальник відділу збуту, який працює в компанії з 2007 року. Олександр Валерійович зазначає, що технологічні та організаційні вдосконалення суттєво пришвидшили бізнес-процеси: від планування до доставки. Проте головним фактором залишається злагоджена робота команди.

Координація у період турбулентності

Під час повномасштабного вторгнення частина маршрутів стала недоступною, а окремі території опинилися в зоні бойових дій або тимчасової окупації. Попри це, безперервне постачання лікарських засобів тривало. Логістична система компанії була оперативно перебудована. БаДМ перейшов на альтернативні шляхи доставки та перерозподілив навантаження між регіональними філіями.

Попри невизначеність та обстріли, співробітники харківського підрозділу щодня проявляють героїзм, продовжуючи виконувати свою роботу.

"БаДМ був єдиним дистрибутором, хто на початку повномасштабного вторгнення безперебійно доставляв ліки на прифронтові території", — розповідає Олександр Данилов.

А коли компанія стикнулася з окремим випробуванням, втративши у різні періоди повномасштабного вторгнення 45% складської інфраструктури, а у 2025 році — головний розподільчий центр, харківський підрозділ знову взяв основне навантаження на себе.

"Кожен із нас розуміє, що забезпечує процес, від якого залежить здоров'я і життя українців", — наголошує Олександр Валерійович.

Енергія спільної дії

Паралельно з основною діяльністю БаДМ розвиває внутрішні ініціативи. Вони спрямовані на зміцнення командного духу та підтримку фізичної й ментальної складової співробітників. Один із таких прикладів — корпоративний проєкт BaDM Sport Cup. Програма об'єднала працівників із різних міст і підрозділів навколо спортивної взаємодії.

Традиційно серед найактивніших — харківський колектив. Співробітники долучаються до різних форматів заходів. Зокрема брали участь у Dnipro Marathon 2025, де компанія була представлена найчисельнішою командою серед учасників. Окрім цього, працівники мають досвід у різних видах спорту — футболі, боулінгу, пляжному волейболі та сплаву на байдарках.

Сила у дії

Сьогодні головна модель роботи БаДМ поєднує ефективність, внутрішню єдність і стратегічну гнучкість.