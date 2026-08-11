WOG запустив мобільний застосунок для бізнес-клієнтів

WOG продовжує цифровізацію своїх сервісів для корпоративних клієнтів. Компанія запустила мобільний застосунок "WOG Бізнес", що відкриває бізнес-клієнтам доступ до ключових сервісів особистого кабінету зі смартфона. Новий інструмент дозволяє керувати паливними картками, рахунками та фінансовими операціями в режимі реального часу незалежно від місця перебування.

Однією з ключових переваг застосунку є функція WOG ПК Pay, яка не має аналогів серед паливних сервісів в Україні. Вона дозволяє адміністратору корпоративного кабінету дистанційно оплатити заправку водія, якщо паливна картка втрачена, пошкоджена або тимчасово недоступна. Завдяки цьому транспорт не зупиниться, а логістичні процеси компанії залишатимуться безперервними.

"Ми прагнемо, щоб управління паливними ресурсами було максимально простим, швидким і доступним для наших бізнес-клієнтів. Саме тому створили мобільний застосунок, який дозволяє керівникам компаній і менеджерам, які щодня працюють із пальним та автопарком, виконувати важливі операції буквально в кілька кліків. Це ще один етап розвитку цифрової екосистеми WOG для бізнесу, яка допомагає нашим клієнтам працювати ефективніше та без зайвих ризиків" , — зазначає Олег Кушіль, директор з цифрової трансформації компанії WOG.

Застосунок також значно спрощує управління фінансовими операціями. Зокрема, користувачі можуть

швидко поповнювати рахунки через Apple Pay або Google Pay та контролювати баланс у режимі реального часу;

миттєво формувати рахунки та надсилати їх у месенджери.

Особливу увагу було приділено зручності, інтуїтивності та безпеці доступу. Авторизація здійснюється за номером телефону та одноразовим OTP-кодом, тому користувачам більше не потрібно запам'ятовувати складні логіни й паролі.

Новий застосунок "WOG Бізнес" можна завантажити в App Store та Google Play.

Ще одним цифровим рішенням для корпоративних клієнтів став спільний проєкт WOG та eDilo — онлайн-сервіс, створений фінтех-інфраструктурою Activitis.

Відтепер бізнес-клієнти WOG можуть купувати якісне пальне з відтермінуванням оплати до 90 днів. Нова опція доступна на online.wog.ua в особистому кабінеті, де компанії керують паливними картками та балансами.

Нові рішення є частиною розвитку цифрової екосистеми WOG для бізнесу, яка має спростити управління якісним пальним, автопарком та фінансовими операціями.