Winner – серед найкращих роботодавців України за версією Forbes

Група компаній Winner увійшла до рейтингу "Роботодавці року 2026" за версією Forbes Ukraine та robota.ua, посівши 37-ме місце серед 370 українських компаній.

Winner працює в Україні понад 33 роки і є одним із лідерів автомобільного ринку країни. Компанія є офіційним імпортером восьми світових автомобільних брендів – Ford, MG, Maxus, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche та Bentley – і має власну роздрібну мережу, де також представлені Renault, Lexus та Škoda. Крім цього, команда Winner займається сервісним обслуговуванням авто, надає лізингові послуги, а також розвиває напрям будівництва та управління нерухомістю.

Цьогорічний рейтинг "Роботодавці року" сформований на основі понад 54 000 анонімних відгуків співробітників і враховував умови праці в компанії, розмір винагороди, можливості для розвитку, підтримку в кризові періоди та рівень довіри.

У Winner підкреслюють: місце в рейтингу кращих роботодавців України — результат щоденної турботи про команду та найкращі кар'єрні можливості.

У 2025 році компанія створила 110 нових робочих місць і постійно інвестувала у розвиток команди. Корпоративний навчальний центр Winner College організував 400+ освітніх активностей загальною тривалістю понад 1 700 навчальних годин. Також Winner системно забезпечує комфортні умови праці — від медичного страхування працівників і спорту до безоплатного харчування і спеціальних програм підтримки добробуту.

Окремий фокус — підтримка команди під час війни. Winner — критичний бізнес для економіки України, має бронювання для співробітників, підтримує мобілізованих колег, розвиває програми адаптації ветеранів і створює інклюзивне середовище. Офіси обладнані укриттями та можуть працювати автономно навіть під час тривалих блекаутів.

Саме тому найвищі оцінки в рейтингу працедавців група компаній Winner отримала за соціальний пакет і підтримку команди під час війни.

"Ми переконані, що сильна компанія починається з людей. І цей результат — підтвердження того, що ми рухаємося правильним шляхом, — коментує Сергій Рудь, директор з персоналу та організаційного розвитку, член правління групи компаній Winner. — Ми щодня працюємо над тим, аби створювати середовище довіри, підтримки та можливостей для розвитку. Для нас важливо не лише залучати таланти, а й допомагати людям зростати всередині компанії, відчувати стабільність і впевненість у майбутньому, навіть у складні часи. І цей підхід працює: середня тривалість роботи в компанії — 8 років, а 71% керівників виросли всередині Winner".

Група компаній Winner націлена бути прикладом чесного, прозорого й соціально відповідального бізнесу. З початку повномасштабного вторгнення Winner спрямувала понад 384,7 млн грн на підтримку Сил оборони України та гуманітарні ініціативи. Компанія фокусується на практичній допомозі: передає та ремонтує автомобілі для військових, підтримує медиків та реабілітаційні центри, допомагає цивільному населенню, що постраждало внаслідок війни, і долучається до волонтерських ініціатив разом із командою.