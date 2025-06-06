Всеукраїнський Invest Forum 2025 від SENSAR Development: коли бізнес діє

30 травня у Києві відбулася масштабна подія для українського інвесторського середовища – Всеукраїнський Invest Forum 2025. Уже традиційно, компанія SENSAR Development збирає на одному майданчику підприємців, інвесторів, девелоперів та експертів, аби обговорити головне: як і куди інвестувати сьогодні, коли майбутнє здається непевним, а ризики – постійними супутниками бізнесу.

Форум зібрав більше 500 учасників в офлайн та онлайн форматах та 17 топспікерів з різних галузей інвестування. Подія стала маркером для всіх, хто хоче не лише зберегти позиції на ринку, а й переосмислити стратегії в умовах затяжної невизначеності.

Показовим був і сам формат Всеукраїнського Invest Forum – відкрита локація без стін, просто неба. Вільний простір створив необхідні умови для відкритої співпраці, нетворкінгу та обміну ідеями. За словами Марка Марченка, СЕО та засновника SENSAR Development, співзасновника UniClinic, формат "просто неба" став своєрідною метафорою відкритості до нових рішень, горизонтів та взаємодії.

На одній сцені форум об'єднав різні напрямки інвестування та бізнесу: інвестиції під час війни, стратегічне партнерство, нерухомість, франчайзинг, ритейл та інші сектори, що потребують уваги та чітких дій. Спікерами виступали ті, хто сьогодні є дійсно експертом, керує масштабними компаніями та знає, що таке ризик у реальному часі:

Лев Жиденко , співзасновник мережі магазинів "Аврора"

Ігор Мазепа , генеральний директор Concorde Capital

Микола Щербин а, СЕО аптечної мережі АНЦ

Євген Таллер , власник та СЕО інфлюенсер-маркетинг агенції WhyNot? Enot

Артур Міхно , СЕО та співзасновник Work.ua та Олексій Скороход, операційний директор Work.ua

Марк Марченко , CEO, засновник SENSAR Development

Євген Артюхов , співзасновник, старший партнер ASA Group, адвокат

Олена Унаньян , Head of developer relations ЛУН

Дмитро Карпіловський , засновник найбільшої спільноти інвесторів в Україні "Укрінвестклуб"

Олександр Лахтіонов , засновник і CEO компаній RITM Group

Юлія Косенко , CEO міжнародного готельного оператора Ribas Hotels Management

Ігор Ільчишен , засновник девелоперсько-інвестиційної компанії Arha Group та ювелірного бренду Kimberli

Сергій Ратушний , керуючий партнер інвестиційного проєкту Green Rest Hotel & SPA

Руслан Ваврійчук , інвестор, девелопер "HUB Logistics"

Андрій Оністрат , офіцер ЗСУ, колишній Голова спостережної ради, власник банку

Особливої ваги набрала панельна дискусія, що була присвячена інвестиціям у нерухомість – галузь, яка сьогодні вимагає не лише фінансів, а й довіри.

Всеукраїнський Invest Forum 2025 мав дві дуже важливих соціальних місії – зібрати кошти для батальйону безпілотних систем "MANTICORA" 155-ої бригади та подарувати дітям, які втратили одного з батьків на війні, літній відпочинок у таборі.

Як зазначають організатори, поки інвестиції змінюють економіку, наші діти змінюють життя. Сьогодні понад 13000 дітей підопічних Благодійного Фонду "Діти Героїв" зростають без одного чи обох батьків через війну. Вони втратили не лише родину, а й відчуття дитинства, безпеки, майбутнього. Тому організатори виявили бажання допомогти таким дітям, подарувавши їм відчуття радості та яскравого дитинства у літньому таборі.

Під час форуму, завдяки аукціону з корисними лотами, вдалось зібрати 323 339 грн для того, аби відправити дітей на літній відпочинок.

Ведучим форуму був незмінний Анатолій Анатоліч, український шоумен, радіо та телеведучий, ведучий YouTube-каналу "Зе Інтервʼюер". А наостанок події усіх учасників чекав драйвовий Evening Performance від українського гурту KADNAY.

Компанія SENSAR Development в котре демонструє, що інституційна роль девелопера сьогодні не обмежується лише зведенням будівель. За останні роки девелопер став лідером у напрямку дохідної та житлової нерухомості у різних регіонах країни: у Києві, Ужгороді, Львові, Славсько, Яремче. Проте важливіше інше: компанія працює з баченням, де девелопмент – частина ширшої стратегії: через зустрічі та відкриті обговорення формувати нове бізнес-ком’юніті в Україні.

Саме з таких подій формується нова культура ділової взаємодії: не героїчна, а послідовна. І, можливо, саме вона стане фундаментом для стійкого економічного середовища у часи багаточисельних викликів.