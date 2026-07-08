Водії змінюють харчові звички: повноцінні страви витісняють фастфуд — дослідження UPG

Близько 83% водіїв під час дороги все частіше обирають повноцінні страви замість швидкого перекусу, а для понад 89% опитаних наявність кухні з повноцінними стравами підвищує ймовірність обрати саме такий АЗК для зупинки. Про це свідчать результати дослідження, проведеного серед клієнтів мережі UPG.

Такі результати демонструють зміну харчових звичок у дорозі. Особливо помітною ця тенденція стала після 2022 року, коли автомобільні поїздки для багатьох українців стали одним із ключових способів пересування між містами. Разом із цим змінилися й очікування від зупинки на АЗК: водії дедалі частіше розглядають її як можливість для повноцінного прийому їжі.

Дослідження також показало, що кухня стала головним сервісним фактором вибору АЗК після пального. Респонденти зазначили, що можливість замовити повноцінні страви впливає на їхнє рішення зупинитися на АЗК. Це більше, ніж частка опитаних, які назвали серед причин вибору каву, акції, ціни чи зручне розташування.

Згідно з результатами попит на повноцінне харчування формується як для тривалих подорожей, так і для повсякденних поїздок. Водії все частіше зупиняються поїсти на АЗК як у міжміських поїздках, так і під час щоденних маршрутів містом або передмістям. Це свідчить, що повноцінна кухня поступово стає універсальною потребою незалежно від формату поїздки.

"Розвиток повноцінної кухні на АЗК — це стратегічний напрям, який UPG послідовно розвиває вже багато років. Ми одними з перших в Україні почали інвестувати у формат, де водій може не лише заправити автомобіль, а й отримати якісний сервіс та замовити страви, які готують з-під ножа під конкретне замовлення. Сьогодні результати дослідження підтверджують правильність цього підходу: очікування клієнтів змінюються і ми продовжуємо розвивати мережу відповідно до цих потреб", — зазначила заступниця виконавчого директора UPG Вікторія Руденко.

Як UPG розвиває формат повноцінної кухні

UPG системно розвиває гастрономічний напрям на заправно-відпочинкових комплексах. Сьогодні повноцінні страви з-під ножа доступні на 66 таких комплексах, а робота кухні організована за принципами HACCP — міжнародно визнаними стандартами безпеки харчування.

За смак і різноманітність меню відповідають бренд-шефи, а сезонні оновлення дозволяють підтримувати його актуальність і щоразу дивувати гостей новими поєднаннями та смаками протягом року.

Нові страви та вдосконалення вже знайомих позицій покликані відповідати зміні звичок водіїв, для яких зупинка на АЗК дедалі частіше стає можливістю повноцінно поїсти в дорозі.

Опитування проводилося серед користувачів мобільного застосунку UPG з 17 до 24 червня 2026 року. У дослідженні взяли участь 260 респондентів, 234 з яких повністю завершили проходження анкети. Відсотки розраховано від кількості респондентів, які надали відповідь на кожне окреме питання.