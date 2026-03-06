Внесок в економіку та благодійсність: підсумки роботи LEROY MERLIN UKRAINE у 2025 році

Працювати в Україні під час війни означає щодня приймати виклики та діяти в умовах підвищених ризиків. Водночас це про усвідомлену відповідальність перед людьми, які продовжують жити й працювати попри складні умови. Саме тому у 2025 році мережа LEROY MERLIN UKRAINE зосередилася не лише на бізнес-показниках, а й на підтримці людей.

Серед ключових пріоритетів залишилися благодійність і відбудова соціальної інфраструктури. Разом із благодійним фондом Solidarity компанія реалізувала масштабні проєкти у сферах медицини, освіти та підтримки громад.

Благодійні проєкти LEROY MERLIN UKRAINE – підтримка тисяч людей

Один із найважливіших проєктів — капітальний ремонт хірургічного відділення 8-ї міської клінічної лікарні у Києві, де одночасно можуть перебувати на лікуванні 44 пацієнти. Було повністю модернізовано простір площею 1350 м². Загальний обсяг інвестицій у реконструкцію становив 16,9 млн грн.

Ще одним масштабним проєктом стала реконструкція дитячого діагностичного центру лікарні Святого Миколая у Львові. Там щороку проходять обстеження близько 90 тис. дітей, а після початку повномасштабної війни навантаження зросло утричі. У межах проєкту було оновлено понад 2500 км2. Благодійники вклали у модернізацію 17 млн грн.

Реконструкція діагностичного центру дитячої лікарні Святого Миколая у Львові за участі LEROY MERLIN UKRAINE

Окремим напрямом стала енергетична стійкість громад. У 2025 році спільно з фондом Solidarity передано 100 генераторів для ОСББ, лікарень, навчальних закладів і пунктів незламності. Це забезпечило доступ до електроенергії тисячам людей у Києві, Ірпені, Чернігівській і Сумській областях.

"Бути корисним — це частина цінностей компанії. Ми віримо в силу спільноти, і наші співробітники поділяють цю філософію", — зауважує Матьйо-Марі Арден, голова благодійного фонду Solidarity.

ALL ADEO: новація для українського бізнесу

Запуск програми ALL Adeo в LEROY MERLIN UKRAINE

Важливою новацією у 2025 році стала програма ALL ADEO від міжнародної групи ADEO, до складу якої входить LEROY MERLIN UKRAINE. Це передбачає фінансову участь усіх співробітників у результатах бізнесу. Торік кожен працівник отримав €466 з глобального прибутку компанії з можливістю інвестувати ці кошти у внутрішню систему акціонерства.

"Підтримка людей сьогодні — це інвестиція у стійкість бізнесу завтра", — наголошує CEO LEROY MERLIN UKRAINE Аксель Берналь.

До того ж, у 2025 році мережа будівельних гіпермаркетів сплатила до державного бюджету України 110 млн грн податків.

Стабільний дохід та система колективних премій

У 2025 році LEROY MERLIN UKRAINE адаптувала європейські HR-практики до українського ринку, оновивши підхід до винагороди та розвитку команди. Середня зарплата у мережі становить близько 45 тис. грн, а також діє система колективних премій до 25% залежно від результатів роботи магазинів.

Додатково співробітники отримують знижки на товари, дні здоров'я, регулярні фруктові та піца-дні, а також конфіденційну психологічну підтримку.

Такий підхід до роботи у країні під час воєнних дій підтверджує, що відповідальний бізнес може одночасно підтримувати людей, громади й економіку, формуючи довіру та стійкість у довгостроковій перспективі.