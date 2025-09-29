Внаслідок атаки РФ сталося влучання у виробництво коньяків AZNAURI для ринку України

У ніч із 27 на 28 вересня 2025 року внаслідок масованої повітряної атаки з боку країни-агресора виробничі потужності, одного з найбільших підприємств винно-коньячної галузі в Україні — Akkerman Distillery, зазнали руйнувань. Саме тут здійснювалося виробництво коньяків AZNAURI для українського ринку.

Найбільших руйнувань зазнали цех розливу, складські приміщення готової продукції та комплектуючих. На щастя, людських втрат немає. Остаточна оцінка масштабів руйнувань і збитків наразі триває.

Компанія Global Beverage Trade (GBT) в Україні повідомляє, що сформовані достатні залишки продукції, які дозволять забезпечити безперебійність поставок у найближчий період. Паралельно розпочато комплекс заходів із відновлення виробництва, включно з пошуком нових виробничих можливостей.

Попри надзвичайно складні умови, компанія підтверджує свою відданість українському ринку: збереження робочих місць, сплату податків та безперервну підтримку економіки країни.

AZNAURI — один із найпопулярніших брендів коньяку, який за понад десять років присутності на ринку України здобув визнання та став Love mark для українського споживача. Бренд втілює цінності сили, стійкості та цілеспрямованості, які нині як ніколи відображають дух української команди, що працює з AZNAURI.

Варто зазначити, що руйнування торкнулися виключно коньячного виробництва. Виробництво вин бренду AZNAURI продовжує працювати в штатному режимі.

Компанія висловлює вдячність усім партнерам і споживачам за довіру та підтримку й робить усе можливе, аби найближчим часом відновити повний обсяг постачання.