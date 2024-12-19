Власник готелю "Україна" планує зробити з нього люксовий

Після закінчення війни столичний готель "Україна" хочуть перетворити у люксовий, формату "Four Seasons".

Про це розповів в інтерв’ю Forbes Ukraine новий власник готелю, бізнесмен Максим Кріппа.

"Я інвестую, тому що розумію: така можливість випадає лише раз у житті", – каже Кріппа. Він вважає, що говорити про готель "Україна" як про бізнес-проєкт під час війни не може.

"Це єдиний у своєму роді актив, тому назвати чи порахувати його справжню ціну неможливо, однак вважаю, що ми за нього заплатили справедливу ціну", – каже Кріппа. Після закінчення війни з "України" він хоче зробити люксовий готель, зокрема "Four Seasons Україна".

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Нагадаємо:

Фонд державного майна 18 вересня провів аукціон з приватизації готелю "Україна" в центрі Києва. Переможцем торгів стало ТОВ "Ола Файн" Максима Кріппи.

Готель "Україна" потребує капітального ремонту і його планують оновити вже після війни.

Кріппа у 2023 році купив столичний бізнес-центр "Парус" у Вадима Столара, у 2020 році - готель "Дніпро" на вул. Хрещатик у Києві у Фонду держмайна України.